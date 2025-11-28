CONFCOMMERCIO TRENTINO * NOMINE: «FABIO POLETTI FAITA) NEL CONSIGLIO NAZIONALE DI CONFTURISMO, UNA VOCE DEL TURISMO OPEN-AIR DEL TERRITORIO»

18.21 - venerdì 28 novembre 2025

ConfTurismo Confcommercio: Fabio Poletti (FAITA Trentino) nominato nel Consiglio Nazionale. Una voce delle imprese outdoor e dei campeggi trentini entra nella cabina di regia del turismo italiano.

Confcommercio Trentino esprime le più sentite congratulazioni a Fabio Poletti, presidente di FAITA Trentino, per la sua nomina all’interno del Consiglio Nazionale di ConfTurismo Confcommercio, l’organismo che coordina il settore turistico italiano nel sistema confederale. La nomina di Poletti rappresenta un passaggio di forte rilievo per il Trentino e per l’intero comparto dell’open-air hospitality: campeggi, glamping, villaggi turistici e strutture che fanno dell’accoglienza a cielo aperto un’esperienza concreta di turismo sostenibile, familiare e profondamente radicato nei territori.

«È un onore enorme essere chiamato a rappresentare la voce delle imprese outdoor trentine nel contesto nazionale e esprimo le più sentite congratulazioni al neo presidente Manfred Pinzger, vice presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia e Federalberghi. Il turismo all’aria aperta è un settore vivo, dinamico, che ha saputo adattarsi e innovare negli anni più duri. Porterò con me l’esperienza delle nostre vallate, dei nostri gestori di campeggio, delle famiglie e degli imprenditori che ogni giorno si inventano un modo nuovo di far vivere il Trentino. L’obiettivo è semplice: rafforzare la filiera, difendere la dignità del lavoro e aprire nuove opportunità di sviluppo», ha dichiarato Fabio Poletti.

FAITA rappresenta, all’interno di ConfTurismo, uno dei segmenti più performanti e resilienti del turismo nazionale. Negli ultimi dieci anni l’ospitalità open-air ha registrato un incremento costante: sostenuta da investimenti in qualità, digitalizzazione, sostenibilità e diversificazione dei servizi per ospiti sempre più internazionali. Per il Trentino, regione che vive di montagna e stagionalità ma anche di proposte a lungo raggio, la presenza di Poletti in Consiglio Nazionale è strategica: offre un presidio diretto sulle politiche di settore, sulla normativa, sui grandi dossier di sviluppo legati a campeggi, aree attrezzate, turismo ambientale e gestione dei flussi turistici.