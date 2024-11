CONFCOMMERCIO – TRENTINO * INCONTRO SCHITO-FRANCINI: «SVILUPPATO IL “PROGETTO LEGALITÀ”, PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI OPERATORI»

17.19 - martedì 19 novembre 2024

Fiva Confcommercio Prov. di Trento accoglie il progetto Legalità in collaborazione con Cciaa di Trento e PAT. Si è svolto l’incontro tra il presidente della categoria Fiva Confcommercio Marco Schito e l’ex questore trentino Alberto Francini per chiarire gli estremi del progetto volto a creare partecipazione attiva degli operatori nel presidio della legalità sul territorio.

Nella mattinata di giovedì 14 novembre 2024 il presidente della categoria del commercio su area pubblica Confcommercio Marco Schito ha incontrato i rappresentanti delegati della Cciaa di Trento dott. Alberto Francini (ex questore di Trento) e Tommaso Bellonese (ex ispettore di Polizia) per la presentazione del “Progetto Legalità” promosso in collaborazione da Cciaa di Trento e Provincia Autonoma di Trento.

Il progetto che ha come finalità il miglioramento della sicurezza reale e soprattutto percepita ha fra i suoi obiettivi primari la sensibilizzazione sulle modalità di infiltrazione criminale ordinaria e di stampo mafioso nel territorio, la redazione di reportistica ed incrocio di informazioni con le banche dati consultabili, la promozione dello “sguardo di vicinato” e la formazione delle forme di sicurezza partecipata.

Il presidente della categoria, ma tutti gli operatori nell’accogliere la proposta si sentono parte attiva in quanto facilmente le aree di mercato e l’aggregazione di massa della popolazione nelle aree mercatali può risultare terreno per l’infiltrazione di eventi di microcriminalità. A termine della presentazione e dell’analisi delle differenti tipologie di reato possibili, la delegazione della Cciaa ed in particolare l’ex Questore A. Francini hanno chiarito che il progetto ha anche funzione di punto d’ascolto/sportello per la segnalazione e presentazione di eventuali casistiche ed anomalie che possano indirizzare l’operato delle forze dell’ordine.

Viene confermata e pertanto rafforzato il ruolo di presidio che gli operatori ambulanti svolgono con la loro attività che è volta principalmente all’attività commerciale, ma senza tralasciare il presidio territoriale anche grazie alla presenza assidua in strade e piazze ed alla conoscenza del pubblico nel quale riesce a discernere chiaramente tutte le eventuali casistiche sospette o meritevoli di attenzione.