CONFCOMMERCIO TRENTINO * INCONTRO CON ASSESSORE FAILONI: «TRA I TEMI AFFRONTATI, E-COMMERCE – URBANISTICA – CREDITO – LAVORO»

18.05 - lunedì 8 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Commercio al dettaglio, l’associazione incontra l’assessore Failoni. E-commerce, rifiuti, urbanistica, credito, lavoro tra i molti temi affrontati nell’incontro. Si è tenuto questa mattina l’incontro tra il consiglio direttivo dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino e l’assessore provinciale Roberto Failoni. Sul tavolo le criticità del settore, risultato di un intenso lavoro durato un semestre nel quale l’associazione ha coinvolto i rappresentanti territoriali e di categoria per conoscere e individuare punti di forza e di debolezza del commercio in Trentino, contestualizzandolo in una valutazione economica di ampia scala.

Sono stati molti i temi che l’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino guidata dal presidente Massimo Piffer ha sottoposto questa mattina all’assessore provinciale Roberto Failoni. Dopo i saluti introduttivi, ai quali hanno partecipato anche il presidente ed il direttore generale di Confcommercio, Giovanni Bort e Massimo Travaglia, i lavori del Consiglio direttivo sono entrati subito nel merito con la rappresentazione dei temi avvertiti come principali dall’intera categoria, raccolti in un documento di sintesi frutto di una serie di incontri tra gli associati del territorio e delle categorie aderenti all’Associazione.

Tra i temi principali, l’e-commerce, la questione dei rifiuti e dell’aumento delle tariffe, il costo del lavoro e la difficoltà di reperire manodopera, l’accesso al credito, la patrimonializzazione (tenendo presente che per le PMI il patrimonio più grande nella maggior parte dei casi è storicamente l’imprenditore stesso), ma anche urbanistica, consorzi, incentivi e sostegni ad un settore che sta vivendo una fase di profondi cambiamenti.

«Abbiamo inteso – spiega il presidente Massimo Piffer – sottoporre al nostro assessore di riferimento presso la Giunta Provinciale, ovvero l’assessore Failoni, una serie di temi, di criticità, emerse in un lungo lavoro di ascolto degli associati. Sono temi che danno l’idea di quanto il settore stia attraversando un momento difficile, nel quale è importante avere sia elementi utili a interpretare le dinamiche del futuro, sia gli strumenti a sostegno di un comparto economico composto in larga maggioranza da imprese di piccole e medie dimensioni, molto spesso a conduzione familiare. Una risorsa straordinaria per il nostro territorio – abbiamo più volte sottolineato quanto la vita dei nostri paesi sia legata a doppio filo con la presenza di esercizi commerciali – ma che ha bisogno di un’attenzione particolare in questa fase».

«Ringraziamo l’assessore Failoni perché si dimostra sempre attento e presente alle sollecitazioni della nostra Associazione e dei nostri imprenditori. Questa mattinata di lavori è stata utile per avere una sua prima interlocuzione ad una serie di temi anche molto specifici. Siamo consapevoli che tanti di questi argomenti travalicano le competenze del suo assessorato o addirittura gli ambiti di intervento dell’amministrazione provinciale, ma crediamo fermamente nel dialogo e nella collaborazione: solo lavorando insieme possiamo pensare di poter agire in modo incisivo a favore delle imprese del commercio e per il benessere del tessuto economico e sociale».

L’assessore Failoni ha ascoltato e commentato le osservazioni dei rappresentanti delle imprese, sia territoriali che delle categorie merceologiche che compongono l’associazione. Ha assicurato il suo personale interessamento e la volontà di proseguire in un percorso di dialogo con il suo assessorato ma anche coinvolgendo l’intera Giunta provinciale qualora le circostanze lo rendano necessario.