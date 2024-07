CONFCOMMERCIO TRENTINO * “IL TUO FUTURO È LA NOSTRA IMPRESA”: «FOCUS SU TRANSIZIONE 5.0 E LA CYBER-SICUREZZA»

19.37 - martedì 16 luglio 2024

Successo per la conferenza “Il tuo futuro è la nostra impresa”. Si è conclusa con grande successo la conferenza “Il tuo futuro è la nostra impresa – Transizione 5.0 e cyber-sicurezza, nuovo motore di crescita e strumenti per la protezione dai rischi informatici”, organizzata da Confcommercio Trentino e Intesa Sanpaolo, che si è tenuta martedì 16 luglio presso la sala Conferenze di Confcommercio Trentino.

L’evento, che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico di imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, ha affrontato i temi cruciali della Transizione 5.0, della cyber-sicurezza e degli strumenti per la protezione dai rischi informatici, offrendo spunti di riflessione e soluzioni concrete per le imprese del territorio.

Relatori di eccezione

Ad aprire i lavori sono stati Giovanni Bort, Presidente di Confcommercio Trentino e Presidente della Camera di Commercio di Trento, e Cristina Balbo, Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige di Intesa Sanpaolo. A seguire, Anna Maria Moressa, Economista del Research Department di Intesa Sanpaolo, ha illustrato il contesto di mercato e le prospettive future, mentre Sergio Bava, Direttore Commerciale Imprese della Direzione Regionale Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige di Intesa Sanpaolo, ha presentato le iniziative a supporto delle imprese messe in campo dalla banca.

Focus sulla Transizione 5.0 e la cyber-sicurezza

La Transizione 5.0, l’evoluzione del piano Transizione 4.0, è stata al centro dell’intervento di Patrick Beriotto, Direttore Marketing & Comunicazione di Warrant Hub, che ha sottolineato l’importanza di integrare tecnologie avanzate come Big Data, Intelligenza Artificiale, IoT e robotica per modernizzare il settore industriale e migliorare l’efficienza, la produttività e la sostenibilità delle imprese.

Riccardo Paglia, COO and Co-founder di Swascan – Tinexta Group, ha invece affrontato il tema della cyber-sicurezza, sempre più cruciale per le imprese nell’era digitale. Paglia ha evidenziato l’aumento dei rischi informatici e la necessità di implementare strategie di sicurezza adeguate per proteggere gli strumenti tecnologici, garantire la continuità operativa e salvaguardare le informazioni sensibili.

Strumenti e best practice per la protezione dai rischi informatici

La conferenza si è conclusa con una sessione dedicata agli strumenti e alle best practice per la protezione dai rischi informatici. Sono state presentate soluzioni tecnologiche e organizzative per rafforzare la sicurezza informatica delle imprese, tra cui l’utilizzo di software avanzati, sistemi di monitoraggio e rilevamento delle minacce e la formazione del personale.

Un evento di grande valore

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa conferenza”, ha commentato Giovanni Bort, Presidente di Confcommercio Trentino. “La partecipazione numerosa e l’interesse dimostrato dai presenti confermano l’importanza dei temi trattati e la necessità di supportare le imprese nel loro percorso di transizione digitale e di rafforzamento della cyber-sicurezza”.

“Intesa Sanpaolo è al fianco delle imprese del territorio per accompagnarle in questo processo di cambiamento”, ha dichiarato Cristina Balbo, Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige di Intesa Sanpaolo. “Offriamo soluzioni finanziarie e consulenziali specifiche per favorire la digitalizzazione e la cyber-sicurezza delle imprese, contribuendo così alla loro crescita e competitività”.