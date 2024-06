CONFCOMMERCIO TRENTINO * CONTRASTO DELINQUENZA: «TAVOLO PER LA SICUREZZA, CON COMUNE E QUESTURA»

17.30 - venerdì 21 giugno 2024

Trento, un tavolo per la sicurezza tra Comune, Questura e Confcommercio. L’incontro stamattina con il Questore, il sindaco di Trento e il vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino e il presidente di Federmoda Trentino – Alto Adige.

Un tavolo permanente per monitorare il tema della sicurezza nella città di Trento e collaborare per contrastare fenomeni di micro e grande delinquenza che danneggiano la vivibilità di cittadini e turisti nonché l’attività degli operatori economici. È questo il risultato dell’incontro tenutosi in mattinata presso la Questura di Trento con il dott. Maurizio Improta, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino Massimo Piffer e il presidente di Federmoda Trentino – Alto Adige Gianni Gravante, membro della commissione sicurezza di Confcommercio Trentino.

Per favorire la collaborazione tra imprese e forze dell’ordine e amministrazione, questa mattina i vertici di Questura, Comune di Trento e Confcommercio Trentino hanno concordato l’istituzione di un tavolo permanente dedicato alla sicurezza cittadina. Episodi di più o meno grande gravità, infatti, rischiano di accrescere il senso di insicurezza e danneggiano sia i cittadini che le attività economiche, oltre ai turisti che in ogni periodo dell’anno frequentano il centro storico di Trento.

«Desidero ringraziare il Questore dott. Improta e il sindaco dott. Ianeselli – ha precisato il presidente Massimo Piffer – per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nell’affrontare un tema che non deve essere sottovalutato. La vivibilità e l’apertura della nostra città sono elementi caratteristici che devono essere salvaguardati e promossi. La città dev’essere vivibile e frequentabile da tutti, a qualsiasi ora e senza timore; per questo il tavolo sarà dedicato a rafforzare la collaborazione tra gli esercenti, che ogni giorno sono “fronte strada” con le porte dei loro negozi, le forze dell’ordine e l’amministrazione. Nel rispetto delle competenze di ognuno, ritengo che una maggiore sinergia sia indispensabile per affrontare insieme il tema legato a sicurezza e legalità».