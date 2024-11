CONFCOMMERCIO TRENTINO – ASSOCIAZIONE GROSSISTI E PMI * “I COMPLICATI RAPPORTI CON LE BANCHE“, IL CONVEGNO MERCOLEDÌ 27/11 (18.30)»

14.51 - venerdì 22 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I complicati rapporti con le banche. L’Associazione grossisti organizza un convegno dedicato alla collaborazione tra imprese e istituti di credito. Mercoledì 27 novembre 2024 alle 18.30.

L’Associazione Grossisti e Pmi del Trentino organizza un convegno dedicato ai rapporti tra aziende e banche, per capire come migliorare il dialogo in un’ottica di reciproca fiducia e collaborazione. L’evento si terrà mercoledì 27 novembre 2024 alle 18.30 nella sede di Confcommercio Trentino in via Solteri 78 a Trento.

«In questi anni – spiega Mauro Bonvicin, presidente dell’Associazione Grossist e PMI – il rapporto tra banche e imprese grossiste è cambiato radicalmente: la transizione digitale in atto non è riuscita a diminuire la burocrazia ed i tempi di attesa per aprire un conto corrente. Le spese di gestione creano incomprensioni. L’aumento delle truffe online ha irrigidito i processi di accesso all’home banking. Oltre a queste tematiche tecniche è cambiata la relazione di fiducia che si instaura tra ‘cliente e fornitore’, con una conseguente difficoltà ad ottenere prestiti e mutui, in particolare per i giovani, le piccole imprese e i lavoratori autonomi. L’accesso al credito diventa quindi sempre più complesso. È possibile quindi migliorare questo rapporto?».

Al convegno partecipa il prof. Alberto Guareschi che condurrà un dibattito per capire se e come è possibile tornare ad un approccio di fiducia con gli istituti di credito per pianificare al meglio il futuro delle nostre aziende. Al convegno sarà presente anche Graziano Rigotti, Presidente di Confidi Trentino Imprese.

Per iscriversi al convegno è sufficiente scrivere a ingrosso@unione.tn.it