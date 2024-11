CONFCOMMERCIO * “FIPE“: «MARCO FONTANARI NEL COMITATO DIRETTIVO, UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE PER LA RISTORAZIONE TRENTINA»

11.56 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Marco Fontanari entra nel Comitato Direttivo di FIPE: un riconoscimento importante per la ristorazione trentina. Marco Fontanari, Presidente dell’Associazione Ristoratori del Trentino aderente a Confcommercio Trentino, è stato eletto nel Comitato Direttivo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), in occasione del rinnovo degli organi sociali della Federazione per il quinquennio 2024-2029.

L’Assemblea Federale di FIPE, tenutasi il 20 novembre 2024, ha visto la riconferma di Lino Enrico Stoppani alla Presidenza Federale e l’elezione della componente elettiva del Comitato Direttivo, un organo strategico per il coordinamento e la rappresentanza del settore a livello nazionale.

L’elezione di Marco Fontanari rappresenta un importante riconoscimento per il Trentino e per l’impegno profuso dall’Associazione Ristoratori e dall’Associazione pubblici esercizi del Trentino nella valorizzazione del comparto enogastronomico locale, cuore pulsante del turismo e dell’economia del territorio.

«Sono onorato di poter rappresentare la voce dei ristoratori e dei pubblici esercizi trentini all’interno di un organismo così importante come il Comitato Direttivo di FIPE – ha dichiarato Marco Fontanari –. Questo incarico è uno stimolo ulteriore per continuare a lavorare con determinazione, portando avanti le istanze di un settore che affronta quotidianamente grandi sfide, ma che rimane una colonna portante della nostra identità culturale ed economica. Ringrazio l’Associazione Ristoratori del Trentino e l’Associazione pubblici esercizi del Trentino per il supporto e tutti coloro che hanno creduto nella mia candidatura».

Con questa elezione, il Trentino rafforza il proprio contributo alla definizione delle politiche e delle strategie che guideranno il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi nei prossimi anni, in un contesto che richiede grande capacità di innovazione, resilienza e attenzione ai cambiamenti di mercato.