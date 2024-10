CONFCOMMERCIO ALTO GARDA E LEDRO (TN) * RIVA DEL GARDA: BORT, «NUOVI SPAZI PER SEGUIRE I SOCI»

11.48 - sabato 19 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Confcommercio Alto Garda e Ledro inaugura una nuova sezione della propria sede di Riva del Garda: più spazi per una fruizione più moderna e vicina agli associati. Si è tenuto giovedì 17 ottobre il taglio del nastro ufficiale dei nuovi spazi della sezione autonoma Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino. La sede di Riva del Garda si è arricchita di nuovi uffici e nuove sale che consentiranno ancora più interazione e vicinanza con gli associati.

Confcommercio Alto Garda e Ledro ha completato una significativa ristrutturazione dei propri uffici, introducendo novità tanto nella sede quanto nel nuovo spazio acquistato. L’intervento ha riguardato soprattutto l’ammodernamento degli spazi interni. La sede degli uffici di via Nazzaro a Riva del Garda, di circa 170 metri quadrati, ha subito un restyling con particolare attenzione all’ingresso, pensato per rendere l’accoglienza più funzionale e moderna.

La sala giunta è stata eliminata, sostituita da due nuovi uffici destinati ai collaboratori, ottimizzando così l’organizzazione interna. Per le pareti, è stata scelta la tonalità blu del brand Confcommercio, che ora caratterizza anche l’esterno: nel corridoio comune, infatti, le pareti blu e i loghi dell’Associazione creano un immediato colpo d’occhio, studiato per rendere subito riconoscibile la presenza della Sezione.

Di fronte alla sede ristrutturata, è stato acquisito un nuovo spazio di circa 100 metri quadrati, progettato per ospitare due sale moderne e tecnologiche. La prima è stata concepita per accogliere i corsi di aggiornamento e formazione rivolti agli associati e ai loro dipendenti. La seconda, invece, è stata studiata come luogo d’incontro per gli organi istituzionali, come la Giunta, il Consiglio Generale e i Direttivi delle Categorie, e tutte le istituzioni e gli stakeholder del territorio.

L’inaugurazione è stato un momento di grande partecipazione, con ospiti d’eccezione tra cui il Presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort, il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, l’Assessore provinciale Roberto Failoni, il direttore di Confcommercio Trentino Massimo Travaglia, il sindaco di Arco Alessandro Betta, il sindaco di Dro Claudio Mimiola, il direttore generale UPT Maurizio Cadonna, il Presidente di Gardascuola Flavio Tosi, il direttore dell’Enaip di Riva del Garda Elisabetta Filippi e il Vicepresidente provinciale dell’Associazione Artigiani del Trentino Daniela Bertamini.

«Siamo orgogliosi – commenta il presidente della sezione Claudio Miorelli – perché non si tratta soltanto di un intervento meramente formale. Abbiamo reso più belli, più grandi e più moderni gli spazi dei nostri uffici ma l’intento è offrire agli associati ancora ulteriori opportunità di confronto e di incontro, oltre che uno spazio adeguato all’attività di consulenza per le aziende associate. Abbiamo dovuto, infatti, adeguarci al crescente interesse degli associati nei confronti dei nostri servizi e delle attività che eroghiamo, dai corsi di formazione agli incontri, dalle assemblee fino a tutte le altre occasioni di incontro e dialogo.

Ringrazio la dott.ssa Giulia Baldoni, la nostra direttrice, e tutti i collaboratori per la professionalità dimostrata nel lavorare in un cantiere che è durato quasi 4 mesi. L’investimento è stato significativo, ma ha portato un miglioramento evidente nella qualità dei servizi offerti ai nostri soci. Spero che questo sforzo venga apprezzato e contribuisca alla nostra ulteriore crescita».

Il Presidente Miorelli ha quindi passato la parola al sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, che ha voluto sottolineare l’importanza della crescita dell’Associazione: «Grazie, Presidente, e un sentito ringraziamento a tutti i presenti. Parlo a nome mio e dei miei colleghi amministratori quando dico che il consolidamento della vostra Associazione, con sede qui a Riva del Garda ma che rappresenta l’intero Alto Garda e Ledro, è un motivo di orgoglio per tutta la comunità. L’incremento del numero dei collaboratori e ora l’ampliamento degli spazi, conferma che il settore è in salute. Non posso che augurarvi di proseguire su questa strada di successi».

L’Assessore provinciale Roberto Failoni ha portato i saluti della Giunta Provinciale, esprimendo grande soddisfazione per l’inaugurazione: «Sono felice di vedere una partecipazione così numerosa e sentita. Per noi, collaborare con le aziende del territorio è motivo di grande orgoglio. È un principio che sosteniamo con convinzione da oltre sei anni. Le nostre eccellenze non si limitano ai prodotti enogastronomici del Trentino, ma includono tutte le imprese straordinarie che operano nella nostra provincia nei diversi settori, un vero vanto per il nostro tessuto economico».

A chiusura, l’intervento del Presidente di Confcommercio Trentino, Giovanni Bort, che ha espresso grande entusiasmo per il traguardo raggiunto: «Sono davvero felice di essere qui stasera per inaugurare questi nuovi uffici, un risultato importante per la nostra associazione. È bello vedere così tanti amici e soci riuniti per celebrare insieme questo passo in avanti. Questo ampliamento darà ulteriore slancio all’attività sindacale e all’impegno che mettiamo quotidianamente per rappresentare il mondo del terziario».

«L’inaugurazione dei nuovi uffici è stato il frutto di un importante lavoro di squadra – conclude il Presidente Miorelli – e per questo devo un ringraziamento speciale a Nicola Berlanda di Berlanda Arreda, al geometra Pietro Pederzolli e a tutte le aziende del territorio coinvolte nei lavori».