CONFAICO – TRENTINO * ASSEMBLEA: «LA CATEGORIA ADERENTE A CONFESERCENTI ELEGGE NADIA ZAMBOTTI NUOVA PRESIDENTE E RILANCIA LA PROFESSIONE»

L’amministratore di condominio diventa “gestore di comunità condominiale”. Conf.a.i.co del Trentino, categoria aderente a Confesercenti del Trentino, elegge Nadia Zambotti nuova presidente e rilancia la professione: competenze multidisciplinari, sostenibilità e innovazione al centro del futuro della categoria.

L’amministratore di condominio non è più soltanto custode di bilanci e manutenzioni, ma si afferma sempre più come un vero gestore di comunità condominiale: un professionista in grado di coniugare competenze tecniche, giuridiche, ambientali e relazionali per rispondere alle nuove esigenze della vita condominiale.

Le tradizionali lamentele che spesso accompagnavano questa figura – percepita come burocrate distante o semplice esattore di spese – stanno lasciando spazio a una nuova immagine: quella di un professionista capace di ascoltare, mediare e guidare. La chiave di questo cambiamento risiede in un approccio basato su competenza, trasparenza e capacità relazionale, che trasforma l’amministratore da potenziale problema a risorsa preziosa per il condominio.

Conf.a.i.co del Trentino, associazione di riferimento per la categoria, ha avuto un ruolo determinante in questo processo, promuovendo aggiornamenti costanti, formazione e partnership strategiche a supporto dei professionisti.

“La professione dell’amministratore sta vivendo una fase di grande trasformazione dichiara la neoletta presidente Nadia Zambotti. Oggi servono competenze sempre più ampie: dalla gestione dei bonus fiscali alla sicurezza digitale, dalla mediazione sociale alla creazione di comunità sostenibili. È necessario che questa figura venga riconosciuta ufficialmente al pari di altre professioni regolamentate.”

Le nuove sfide stanno già orientando l’amministratore verso un profilo multidisciplinare, capace di dialogare con tutte le figure che gravitano attorno al condominio e di integrare competenze diverse in una visione unitaria. In particolare, il futuro della professione passerà attraverso:

• Gestione dei rischi climatici: piani di resilienza, polizze innovative, adattamento alle normative ambientali.

• Comunità energetiche e micro-reti: ruolo di energy manager condominiale per contrattualistica e produzione condivisa di energia rinnovabile.

• Data management, IoT e intelligenza artificiale: manutenzione predittiva, analisi dei consumi, gestione informatizzata dei servizi.

• Cybersecurity e protezione digitale: tutela dei dati sensibili, archivi certificati, firme elettroniche sicure.

• Competenze ESG: bilanci di sostenibilità condominiale, fornitori responsabili, inclusione e governance etica.

• Nuovi modelli abitativi: co-housing, coworking, affitti brevi e condomini misti, con regolamenti flessibili.

• Leadership e mediazione sociale: tecniche di facilitazione, assemblee ibride, rafforzamento della coesione comunitaria.

• Finanza immobiliare: strumenti bancari e assicurativi, valutazioni di investimento orientate a redditività e sostenibilità.

Un nuovo consiglio per un nuovo corso

Durante l’assemblea annuale, Conf.a.i.co Trentino ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo. Oltre alla presidente Nadia Zambotti, ne fanno parte: Dimitri Marconi, Stefano Fabbri, Alessandro Bertò, Arturo Mazzacca, Matteo Tomazzolli, Stefania Busatti e Marisa Lanzerotti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al presidente uscente Arturo Mazzacca per l’impegno profuso negli ultimi anni, che ha permesso di consolidare il ruolo dell’associazione e di rafforzare la formazione continua dei professionisti associati.