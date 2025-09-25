CONFAGRICOLTURA – TRENTINO * PAC: PRESIDENTE COLLER, «L’ATTUALE PROPOSTA NON ESISTE PIÙ, ABBIAMO BISOGNO DI UNA POLITICA AGRICOLA AMBIZIOSA»

09.40 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Diego Coller, Presidente di Confagricoltura, esprime profonda amarezza per la scarsa attenzione nei confronti del settore agricolo che dimostra questa commissione europea e in particolare la Presidente Von der Leyen. “L’attuale proposta della Pac, – dice Coller – per come è stata impostata, non esiste più. Non è più una politica agricola comune, ma diventa una politica agricola nazionale. Più in generale la proposta è molto modesta, sia dal punto di vista del budget, sia dal punto di vista della visione”.

L’agricoltura italiana ed europea si trovano a un punto di svolta e le decisioni che le istituzioni della UE dovranno prendere nei prossimi mesi plasmeranno in modo decisivo il nostro modello agricolo e determineranno il futuro del settore. I tagli praticati alle risorse messe a disposizione della PAC avranno sicuramente come risultato un peggioramento delle condizioni per l’agricoltura di montagna.

Abbiamo bisogno di una politica agricola ambiziosa, che metta al centro la produttività, la competitività, e una semplificazione amministrativa necessaria e fondamentale. Sull’aspetto produttivo, in questi giorni stiamo ad esempio chiedendo un’accelerazione sul tema delle NGT (le nuove tecniche genomiche), che è fermo da troppo tempo e dimostra quanto la burocrazia amministrativa di Bruxelles talvolta soffochi il progresso, la scienza e la ricerca. Spiega il Presidente Coller, “il nostro territorio è rappresentato da un’agricoltura praticata soprattutto in zone marginali e con costi elevati. Le risorse che vengono messe a disposizione per questo tipo di agricoltura permettono la sopravvivenza degli agricoltori e delle agricoltrici che coltivano e mantengono i territori marginali. Ridurre queste risorse significa togliere l’ossigeno a queste aziende.”

Il Presidente Confagricoltura e del COPA Giansanti si esprime così riguardo l’attuale situazione: “Sessanta anni fa l’agricoltura e l’acciaio hanno fatto nascere l’Unione europea; sessanta anni dopo prendiamo atto che l’agricoltura, secondo la presidente della Commissione UE von der Leyen, non è più strategica, anche se nel frattempo è diventata una delle principali attività di impresa sostenuta e sovvenzionata dai singoli Stati. Per esempio, la Russia sta investendo in maniera massiccia sull’agricoltura. Poter garantire l’autosufficienza alimentare, e quindi non dover dipendere dalle importazioni da altri Paesi, vuol dire investire nella produzione del settore primario. Si pensi al tema del costo del carrello della spesa: nei Paesi del Nord è un tema di discussione di portata nazionale e si sta cercando di abbassare il costo della spesa perché le persone non ce la fanno. Immaginate cosa vuol dire, sotto questo punto di vista, dipendere dalle importazioni”. Noi come Confagricoltura del Trentino concordiamo pienamente con il Presidente Giansanti quando sostiene che la PAC, sia per la dotazione di risorse che per le linee di indirizzo, deve garantire un adeguato sostegno agli agricoltori e un giusto prezzo alimentare ai consumatori finali.