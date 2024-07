CONFAGRICOLTURA – TRENTINO * CEMENTIFICAZIONE: PRESIDENTE COLLER, «TERRENI AGRICOLI E HOTEL DI LUSSO, RAFFORZARE IL DIALOGO CON IL SETTORE TURISTICO»

11.42 - giovedì 25 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Considerazioni sulla proposta di utilizzare terreni agricoli per la costruzione di hotel di lusso in Trentino di Diego Coller, Presidente di Confagricoltura del Trentino.

Confagricoltura del Trentino ha sempre posto la massima attenzione alla difesa dei terreni agricoli potenzialmente sottratti dalla cementificazione, in quanto il Trentino ha un limite di disponibilità di terreni coltivabili e che quindi ogni metro è prezioso per l’attività degli agricoltori.

Proprio per quanto detto sopra come Confagricoltura del Trentino- in merito alla proposta della giunta provinciale di utilizzare terreni agricoli per la realizzazione di strutture a 5 stelle – riteniamo si debba trovare un punto di convergenza tra il settore agricolo e il settore turistico ed eliminare qualsiasi tipo di contrapposizioni, ma trovare soluzioni che possano dare il massimo beneficio per entrambi i settori. L’innalzamento della proposta qualitativa dell’offerta turistica trentina avrebbe una ricaduta importante su tutto l’indotto e in particolare per l’agricoltura e i suoi prodotti.

Se il paesaggio trentino è particolarmente apprezzato dai numerosi ospiti che frequentano le nostre valli lo si deve in particolare al lavoro degli agricoltori che nei secoli, con pazienza, hanno cesellato i versanti delle nostre montagne, bonificato le valli e costruito villaggi alpini.

La nostra posizione quindi è per il rafforzamento della sinergia e del dialogo tra agricoltura e turismo, una necessaria sinergia per rafforzare un processo di sistema teso a rafforzare – e non fortemente limitare o addirittura spegnere – le attività economiche del nostro territorio in una logica di sostenibilità a 360 gradi. In particolare sia agricoltura che turismo sono settori che permettono di sviluppare l’economia delle valli, mantenendo il presidio sociale delle stesse.

L’agricoltura riveste un ruolo importante nel mantenimento e nella cura del territorio a favore delle imprese turistiche e dei 20 milioni di turisti che frequentano la nostra provincia. Attività svolta producendo eccellenze agroalimentari per le quali collaborando con il settore turistico può esserci la giusta valorizzazione.

Se si riuscissero a coinvolgere ulteriormente i turisti nell’apprezzare i prodotti trentini – oltre al consumo diretto in loco – avremmo soprattutto il risultato di incrementare i potenziali acquirenti anche nei loro luoghi di origine. Il regolamento da poco rinnovato del settore agrituristico che ha rafforzato i principi di utilizzo e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari trentine, sta dando degli ottimi risultati.

Il settore dell’agricoltura deve sempre più collaborare con il settore turistico, sia dell’ospitalità che della ristorazione, perché la collaborazione dei due settori non può che dare grandi benefici e soddisfazioni ad entrambi.