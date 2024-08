COMUNITÀ DI PRIMIERO (TN) * “SERBATOIO VANOI”: PRADEL E SINDACI, «DIFFIDIAMO IL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA DAL COMPIERE ATTIVITÀ» (PDF INTEGRALE)

17.50 - giovedì 1 agosto 2024

Il documento, a firme del presidente Roberto Pradel e di tutti i sindaci della Comunità di Primiero – inviato al Consorzio di bonifica del Brenta e ai soggetti coinvolti – richiama la diffida del Presidente della Provincia Autonoma di Trento relativa al “Progetto- serbatoio del Vanoi” ed esprime contrarietà alla realizzazione dell’opera.

“Considerato – si legge nella nota della Comunità – che l’intervento in oggetto, caratterizzato tra l’altro da significative criticità di carattere ambientale e di sicurezza dei territori interessati, è ad oggi privo di qualsiasi presupposto tecnico – giuridico per tramutarsi concretamente in un’opera e permanendo le motivazioni della posizione contraria della Provincia autonoma di Trento già ribadita in più occasioni, si

DIFFIDA

codesto Spettabile Consorzio di bonifica Brenta dal compiere ulteriori attività volte alla progettazione e realizzazione di opere che interessino il territorio della Provincia autonoma di Trento in palese violazione delle disposizioni normative e degli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti. Si rileva che, in difetto, la Provincia autonoma di Trento procederà – suo malgrado – alla tutela delle proprie ragioni innanzi a tutte le magistrature competenti, affinché vengano accertate le responsabilità derivanti da comportamenti che si ritengono illegittimi e lesivi delle proprie prerogative e competenze costituzionalmente garantite”.

In riferimento alla premessa generale e alla diffida da parte della Provincia Autonoma di Trento, “esprimiamo con la presente la nostra completa contrarietà all’iniziativa del Consorzio di Bonifica Brenta, di avviare il dibattito pubblico relativo al progetto in oggetto. La Comunità di Primiero, in qualità di Ente con competenza nella pianificazione territoriale sovracomunale, ai sensi del. art. 6 L.P. n. 15/2015 (Legge di Autogoverno del Territorio), rappresenta una sintesi delle progettualità e programmazioni locali attraverso i comuni che la compongono. Dopo un formale passaggio nel Consiglio dei Sindaci, facciamo nostre le istanze dei rispettivi cinque consigli comunali del territorio, rappresentandole congiuntamente in segno di unità territoriale. Alle contrarietà espresse dai rispettivi consigli comunali, attraverso i documenti approvati che alleghiamo, aggiungiamo la piena condivisione e il sostegno alla scelta della Provincia Autonoma di Trento di diffidare il Consorzio di Bonifica Brenta dal proseguire ulteriormente con la progettazione.

La mancanza di legittimazione è evidente rispetto alla necessità di un’intesa preventiva con la Provincia Autonoma di Trento per l’utilizzo del bene pubblico “acqua”. Insistere sulla strada intrapresa compromette i rapporti tra istituzioni, non rispetta le leggi democratiche e, in ultima analisi, manca di rispetto verso i cittadini del territorio. Proporre e poi voler imporre opere pubbliche su territorio altrui, senza averne la titolarità, è inaccettabile e censurabile. Per quanto sopra esposto, la Comunità di Primiero si riserva il diritto di unirsi, ad adiuvandum, ad eventuali azioni legali insieme alla Provincia Autonoma di Trento, per tutelare gli strumenti legislativi vigenti, i propri cittadini e l’ordinamento democratico. Il nostro auspicio – conclude il documento – è che, preso atto della netta contrarietà politica e territoriale e del deficit di legittimazione nel proseguire, si fermino le attuali iniziative e si considerino alternative possibili e ragionevoli, dirottando in tal senso le risorse pubbliche previste”.

Roberto Pradel – Presidente della Comunità di Primiero

Bortolo Rattin – Sindaco Comune di Canal San Bovo

Antonio Loss – Sindaco Comune di Imèr

Giampiero Zugliani – Sindaco Comune di Mezzano

Daniele Depaoli – Sindaco Comune di Primiero San Martino di Castrozza

Marco Depaoli – Sindaco Comune di Sagron Mis