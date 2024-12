COMUNE TRENTO * WEEKEND IMMACOLATA – FIERA S. LUCIA: «350 BANCARELLE, 8 SPAZI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / I DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO»

13.16 - lunedì 2 dicembre 2024

Fiera di Santa Lucia, oltre 350 bancarelle e 8 spazi per le associazioni di volontariato. Previsti parcheggi supplementari e modifiche alla viabilità per il fine settimana. Sei gli operatori in centrale e settantadue gli agenti in servizio, assenti le giostre.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 7 alle 19, Trento ospiterà la tradizionale Fiera di Santa Lucia con oltre 350 bancarelle in tutto il centro storico e 8 spazi dedicati alle associazioni di volontariato, che si troveranno in via Mazzini e via Oss Mazzurana.

Saranno 72 gli agenti di polizia locale impegnati nel controllo dell’area e della viabilità con un contingente dedicato alla gestione delle attività commerciali, due squadre impiegate per la viabilità, il pronto intervento e il rilievo dei sinistri stradali. Al coordinamento ci saranno un funzionario e due commissari, mentre sei operatori della centrale – il loro numero è stato incrementato per l’occasione – gestiranno tutte le trasmissioni radio con gli agenti e il traffico telefonico con la cittadinanza.

Tanti anche i parcheggi supplementari gestiti da scuole, gruppi o associazioni che accoglieranno i numerosi visitatori previsti per quel fine settimana. All’Istituto tecnico tecnologico Buonarroti e all’Istituto tecnico Tambosi, che si trovano ai numeri 15 e 19 di via Brigata Acqui, così come al liceo Rosmini di via Malfatti 2 si potrà parcheggiare in entrambe le giornate dalle 9 alle 19, al liceo Da Vinci di via Giusti i cancelli saranno aperti sabato 7 dalle 14 alle 19 e domenica 8 dalle 9 alle 19, mentre alle scuole Bresadola di via del Travai sabato dalle 14 alle 19.30 e domenica dalle 8 alle 19.30. E ancora, sabato e domenica dalle 8 alle 19.30 gli automobilisti potranno lasciare l’auto alla scuola media Alessandro Manzoni in corso Buonarroti oppure all’Istituto salesiano Maria Ausiliatrice in via Barbacovi 22 dalle 8 alle 18.30. Al liceo Prati in piazza Garzetti l’auto potrà invece essere lasciata sabato 7 dalle 13.30 alle 19.00 e domenica 8 dalle 9.30 alle 19.00.

I divieti di sosta e transito.

Per permettere il regolare svolgimento dell’iniziativa saranno istituiti il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per le giornate del 7 e 8 dicembre, a partire dalla mezzanotte fino al termine delle operazioni di sgombero e di pulizia delle strade. Le modifiche riguarderanno via del Suffragio, via San Pietro, Largo Carducci, via Galilei nel tratto compreso tra via Roggia Grande e Largo Carducci, via Oriola e via Mantova da Largo Carducci a via della Roggia Grande. E ancora, via del Simonino, via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma nel tratto compreso tra via Belenzani e via Pozzo, via Belenzani, via Pozzo e via delle Orfane, proseguendo in piazza Santa Maria Maggiore tra via Cavour e il vicolo delle Orsoline, via Cavour, via Garibaldi, piazza Duomo e piazza D’Arogno, arrivando a via Verdi, via Alfieri, via Maffei, via Prati e via Santa Maria Maddalena.

In seguito alla rinuncia degli operatori, non saranno presenti le giostre che animavano il Parco divertimenti di Santa Lucia, previsto per quest’anno al piazzale ex Zuffo.

Gli altri appuntamenti di dicembre

Mercatino dei Gaudenti. Nella giornata di sabato 14 dicembre, dalle 7 alle 18, 130 espositori saranno presenti al tradizionale mercatino dei Gaudenti previsto il secondo sabato del mese in largo Pigarelli, piazza Garzetti, prima Androna Borgonuovo e seconda Androna Borgonuovo. L’evento farà il bis sabato 28 dicembre ai giardini di piazza Dante.

Fiera della Festa d’Oro. La Festa d’Oro si svolgerà domenica 22 dicembre 2024 dalle 7 alle 19 con circa 90 bancarelle e alcuni spazi per le associazioni di volontariato distribuite in alcune vie del centro cittadino.

Per permettere il regolare svolgimento dell’iniziativa è stata decisa l’istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per la giornata del 22 dicembre, a partire dalle 4 fino al termine delle operazioni di sgombero e di pulizia delle strade. Sono interessate piazza Duomo, via Belenzani, via Roma, via delle Orfane, piazza Santa Maria Maggiore (tra via Cavour e vicolo delle Orsoline) e via Cavour.

Mercato del giovedì. Giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, si svolgerà regolarmente il mercato settimanale, che si sviluppa in piazza Duomo, via Verdi, via Maffei, via Prati, via Esterle, via del Torrione e via Borsieri.