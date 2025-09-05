Popular tags: featured 20
COMUNE TRENTO * VIA BELENZANI: «SOSPESA L’ATTIVITÀ DEL BAR “DOLCE VITA“, STOP IMMEDIATO PER IRREGOLARITÀ NELLA “SCIA“»

13.57 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Bar Dolce vita, chiusura da oggi per documentazione irregolare. Con ordinanza dirigenziale è stata disposta con effetto immediato la sospensione dell’attività per il bar “Dolce Vita” di via Belenzani.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle verifiche effettuate sulla Segnalazione certificata di inizio attività (la cosiddetta Scia) presentata nel mese di giugno, dalle quali è emersa la mancanza dei requisiti professionali in capo alla persona indicata come preposta alla gestione dell’esercizio. Il locale potrà riaprire quando verrà depositata l’intera documentazione che attesta la regolarità della posizione professionale del gestore.

