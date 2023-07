COMUNE TRENTO * TRENTINO MOBILITÀ: « CONVENZIONE RINNOVATA PER 5 ANNI (TRA DUE ANNI IL “TAGLIANDO” PER L’EFFICACIA) »

08.22 - mercoledì 5 luglio 2023

Rinnovata per 5 anni la convenzione tra Comune e Trentino mobilità. Tra le novità la gestione dei permessi temporanei e l’elaborazione di studi sulla viabilità per trovare soluzioni di mobilità urbana sostenibile. Con il 1° luglio è stata rinnovata per cinque anni la convenzione tra il Comune di Trento e Trentino mobilità spa, la società in-house per la gestione dei parcheggi, di cui il Comune detiene l’82% del capitale sociale. Dopo due anni ci sarà una sorta di “tagliando” per verificarne l’efficacia.

Trentino mobilità dovrà provvedere al servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento e altri servizi connessi con la mobilità urbana nel territorio comunale, oltre ad altri programmi approvati dal Comune (in primo luogo il Piano urbano della mobilità sostenibile) in materia di aree e strutture destinate alla sosta, orari, tariffe, trattamento residenti ed altre categorie particolari di utenti. Dall’estate 2022 gli ausiliari della sosta di Trentino Mobilità operano sotto il coordinamento operativo della Polizia municipale e con potere sanzionatorio esteso anche agli stalli disabili, zone disco orario, veicoli fuori spazio sosta, rimozione dei veicoli, ecc.

Non si tratta quindi di un semplice rinnovo, il Comune ha inteso utilizzare la propria società in-house per concretizzare le linee guida del nuovo Pums.

Le condizioni economiche tra il Comune e la società non sono cambiate rispetto alla convenzione scaduta garantendo quindi al Comune anche per i prossimi anni entrate nette che supereranno abbondantemente il milione di euro all’anno, oltre ai dividendi che la società ha sempre garantito.

Sinteticamente, il rinnovo della Convenzione prevede il controllo della sosta (nella nuova convenzione sono state rideterminate e aumentate le zone comunali di competenza); la realizzazione di infrastrutture destinate ad autorimesse e parcheggi; la gestione di immobili/aree delimitate destinati/e ad autorimesse e parcheggi o per il rimessaggio di autocaravan e caravan.

Verranno gestiti anche i seguenti servizi accessori connessi alla mobilità urbana: le procedure di gestione per il rilascio di autorizzazioni: transito/sosta nelle Ztl; sosta negli spazi blu delle aree regolamentate; sosta nelle Zone di rilevanza urbanistica; circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide; sosta dei medici in visita urgente; accesso e/o sosta in zone in cui vigono particolari modalità di accesso e/o regolamentazioni. Per le autorizzazioni Trentino mobilità ha lavorato in questi ultimi anni per automatizzare, digitalizzare e rendere on-line, compresi i pagamenti tramite PagoPA, la gran parte delle pratiche da parte della cittadinanza, pur continuando ad investire in professionalità anche nel nuovo sportello fisico presso la nuova sede di via Castelbarco 11. Una delle principali novità operative della nuova convenzione è che spettano alla società anche le procedure di gestione per il rilascio dei permessi temporanei per la circolazione in Ztl.

Infine ci sarà la gestione di servizi connessi alla mobilità urbana (car pooling, car sharing, bike sharing ecc.); sul territorio comunale è attualmente attivo solamente il servizio di bike sharing, implementato già da diversi anni; l’elaborazione di studi finalizzati ad individuare la funzionalità della viabilità nonché il monitoraggio del traffico viario e l’educazione all’uso corretto dei veicoli; il Comune potrà richiedere per motivi di interesse pubblico ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle sopra indicate.

Nei mesi scorsi Trentino mobilità ha svolto per conto del Comune un’analisi volta al possibile rinnovo del servizio di bike sharing.