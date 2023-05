COMUNE TRENTO – TRENTINO MOBILITÀ * BILANCIO 2022: « UTILE NETTO A 424.252 EURO / SANZIONI MEDIE MENSILI AUMENTATE DA 1.400 A 1.900 »

16.57 - giovedì 11 maggio 2023

Trento, 4 maggio 2023 – Conferenza Enti Soci. Trento, 11 maggio 2023 – Assemblea Soci. Approvati bilancio 2022 e piano industriale di Trentino Mobilità 2023-2025. L’assemblea dei soci di Trentino Mobilità, società pubblica controllata dal Comune di Trento che gestisce la sosta nel capoluogo e in numerosi altri centri del Trentino, insieme con diversi altri servizi connessi alla mobilità, ha approvato il bilancio 2022 della Società e il Piano industriale 2023-2025.

L’utile netto 2022 è stato di 424.252 euro, in linea con quello degli anni precedenti. I ricavi sono saliti dell’11% a 4.700.000 euro, ritornando a livelli pre-Covid.

Dall’estate del 2022 tutti gli ausiliari della sosta di Trentino Mobilità sono operativi come ausiliari “potenziati”, con competenze ampliate dal punto di vista sanzionatorio in base all’art. 12bis del Codice della Strada. Questo ha comportato, nel comune di Trento, un aumento delle sanzioni medie mensili erogate dagli ausiliari di Trentino Mobilità da circa 1.400 a 1.900, oltre alla soddisfazione, da parte del Comandante della Polizia Municipale, per il supporto nell’attività complessiva di controllo.

L’anno 2022 è stato caratterizzato inoltre dal trasferimento della sede della Società, reso necessario dall’obbligo di liberare la sede precedente che si trova sul tracciato di progetto della nuova circonvallazione ferroviaria di Trento e che pertanto, in vista dei relativi lavori, dovrà essere abbattuta. Dal mese di ottobre 2022 la sede è stata quindi trasferita in via Castelbarco / piazzale Sanseverino, in un edificio pienamente funzionale alle esigenze del pubblico (sportello facilmente accessibile) e del personale.

Dal punto di vista organizzativo, nel 2022 si è portato a termine il progetto di “sportello unico”, grazie al quale tutti i rapporti con il pubblico per i servizi della Società sono seguiti dallo stesso team di dipendenti. Si tratta inoltre di uno “sportello smart” perché, ove possibile, le pratiche – le principali sono i permessi di sosta e di accesso alla ZTL di Trento che nel 2022 sono stati oltre 7.000 – possono essere svolte direttamente online dagli utenti.

Nel 2022 la Società ha inoltre avviato importanti investimenti, per un importo complessivo di 612.000 euro, dei quali più di 300.000 già completati nell’anno:

• il più rilevante è l’upgrade tecnologico di tutti i parcometri installati (oltre 150, tutti abilitati al pagamento con moneta e carte e telecontrollati),

• sono stati anche acquistati due nuovi impianti di controllo accessi e pagamento presso due parcheggi (parcheggio Duomo e parcheggio Monte Baldo a Trento), con lettura targhe delle auto e quindi ticketless,

• sono stati attrezzati per l’accesso i nuovi ciclobox predisposti dal Comune di Trento, con lo sviluppo di una specifica soluzione software per smartphone con una azienda trentina.

Tutti gli investimenti si caratterizzano per l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare, rendendolo più sicuro e veloce, il servizio all’utenza delle gestioni affidate a Trentino Mobilità dalle Amministrazioni pubbliche socie.

Tutti gli investimenti sono stati effettuati senza contrarre debito e usufruendo del contributo statale “bonus industria 4.0” per 220.000 euro

Da segnalare che dal 2022 Trentino Mobilità partecipa al progetto «Trova il Tuo @Posto» di AsTrID OdV (Associazione Trentina per l’Inclusione e la Disabilità) – https://www.trentinomobilita.it/parcheggi-disabili. Accedendo al sito internet di Trentino Mobilità è possibile trovare tutti i posti sosta per disabili in Trentino e anche nei territori limitrofi alla provincia, disponibili in modalità interattiva, in modo da poter attivare il navigatore – https://www.openstreetmap.org – ed essere guidati direttamente e precisamente sul posto prescelto.

Il Piano industriale 2023-2025 prevede, oltre al mantenimento e il potenziamento degli affidamenti da parte dei Comuni già soci, l’obiettivo di allargare l’attività della Società a nuovi Comuni soci, che possano così beneficiare del know how della Società per la gestione di tutti i servizi legati alla mobilità, in primo luogo la sosta su strada.

Hanno già deliberato la propria adesione i comuni di Lavarone e Mezzocorona che, a partire dal 2023, inizieranno ad usufruire dei servizi della Società.

Sono stati inoltre approvati dai soci altri importanti investimenti nel 2023 riguardanti:

• il collegamento da remoto dalla sede centrale di tutti i parcometri, nell’ambito anche del più ampio progetto di introduzione di un sistema di business intelligence aziendale che ha come obiettivo la raccolta e gestione di tutti i dati aziendali;

• il cambio di fornitore dei buoni pasto per i dipendenti;

• la ricerca del partner contabile, fiscale e di gestione del personale.