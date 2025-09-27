COMUNE TRENTO * STRADE: «LUNEDÌ 6 OTTOBRE INIZIA IL LAVAGGIO NOTTURNO AUTUNNALE, LA SEGNALETICA SARÀ POSIZIONATA 48 ORE PRIMA»

07.30 - sabato 27 settembre 2025

Lunedì 6 ottobre inizia il lavaggio notturno autunnale delle strade. La segnaletica sarà posizionata 48 ore prima. Si raccomanda attenzione

ai cartelli per evitare sanzioni. La pulizia inizierà dal Centro storico.

Da lunedì 6 ottobre fino a giovedì 13 novembre, dal lunedì al giovedì dalle ore 20:15 alle 4 del mattino (il venerdì dalle 20:15 alle 2:30), Dolomiti Ambiente provvederà alle operazioni di spazzamento e lavaggio notturno delle strade.

La segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta dalle 19 alle 5 del giorno successivo verrà posizionata almeno quarantotto ore prima. Questa segnaletica ha priorità rispetto alla segnaletica esistente collocata in via permanente.

L’invito agli automobilisti è pertanto di fare attenzione alla presenza di segnali temporanei e alle indicazioni riguardanti il giorno e l’ora in cui i divieti entrano in vigore.

Le operazioni inizieranno lunedì 6 dal Centro storico nello specifico da via Romagnosi, piazza Sanzio, via Dogana, via Vannetti, via Gazzoletti, via Aconcio, via Segantini, via Petrarca, piazza Centa, via Ambrosi. Martedì 7 i mezzi puliranno altre strade del Centro come via Verdi, via Rosmini, via Bomporto, via Zanella, via Santa Margherita, via Briamasco, vicolo al nuoto, via del Travai, piazza Leonardo da Vinci, piazza S. Maria Maggiore, via della Prepositura ma anche il piazzale ex Zuffo. Si proseguirà poi via via con tutte le altre zone della città.

Al link www.comune.trento.it/Novita/Notizie/Lavaggio-notturno-strade-autunno-2025 il calendario completo degli interventi in formato pdf e ods ordinati per “via” e per “data” e una piantina con i percorsi previsti dal programma.

La pulizia della strade nei sobborghi collinari viene effettuata due volte l’anno, in primavera e in autunno, e durante le ore diurne. Coinvolge infatti un minor numero di parcheggi e, quindi, ha un impatto minore in termini di divieti di sosta e di fermata. Per questo non è oggetto dell’ordinanza dedicata al fondovalle dove è fondamentale spostare le auto per consentire il passaggio dei mezzi di Dolomiti Ambiente. In ogni caso, anche nei sobborghi, quando si procede alla pulizia dei parcheggi a partire dalle 48 ore prima viene esposta nelle vie interessate la segnaletica temporanea con i relativi divieti.

Il calendario generale è inoltre disponibile anche sulla app La mia Trento.