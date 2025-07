COMUNE TRENTO * SPONSORIZZAZIONE: «IL “PALATRENTO“ DIVENTA “BTS ARENA,“ 100 MILA EURO ALL’ANNO PER 3 ANNI»

13.20 - lunedì 14 luglio 2025

Il palaTrento da settembre diventa Bts Arena. Cambia sponsor il palazzetto dello sport di via Ghiaie: è Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol. Il contratto triennale (rinnovabile) prevede che ad Asis, gestore degli impianti sportivi comunali, vadano 100 mila euro ogni 12 mesi.

Cambia nome il palazzetto di via Ghiaie, il “tempio” dello sport trentino, casa della Trentino Volley e dell’Aquila Basket, oltre che teatro di tante manifestazioni cittadine. Dal primo settembre la T quotidiano Arena diventerà infatti Bts Arena grazie al nuovo contratto di sponsorizzazione sottoscritto da Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol, che ha proposto ad Asis, gestore degli impianti sportivi comunali, di associare la propria immagine e la propria denominazione al palaTrento.

Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol è il terzo sponsor del palazzetto, dopo la società editrice Syntesis, a cui fa riferimento il T quotidiano, e la società Blm Group, azienda che si occupa di progettazione, costruzione e digitalizzazione di impianti per la lavorazione di tubi, filo e lamiera.

Il contratto di sponsorizzazione sottoscritto da Banca per il Trentino Alto Adige – Bank für Trentino-Südtirol con Asis ha durata triennale, dunque dal primo settembre di quest’anno al 31 agosto 2028, con possibilità di proroga per ulteriori 36 mesi. L’importo annuo della sponsorizzazione è di 100 mila euro più Iva.

A carico del nuovo sponsor c’è la fornitura delle nuove insegne luminose (mentre l’installazione sarà a carico dell’Asis) e tutta la cartellonistica sia all’interno che all’esterno del palazzetto.

Asis dal canto suo dovrà invece presentare lo sponsor come media partner globale in tutte le manifestazioni che si faranno al palazzetto e dovrà adeguare tutte le informazioni (dai social a google maps ecc.) con il nuovo nome.

La vicesindaca Elisabetta Bozzarelli ha espresso soddisfazione per la nuova sponsorizzazione: “La notizia era già trapelata, ma accogliamo con entusiasmo l’attenzione rivolta a quello che a Trento è riconosciuto come il “tempio dello sport” cittadino: un luogo dove giocano le loro partite le grandi squadre di casa come la Trentino Volley e l’Aquila Basket, ma anche dove altri sport trovano spazio e dove soprattutto le cittadine e i cittadini vivono lo sport non solo come spettacolo, ma come occasione preziosa di relazione, comunità e condivisione.”

Il presidente di Asis, Martino Orler, ha ringraziato l’Amministrazione comunale, la Banca Trentino Südtirol, nuovo sponsor del palazzetto e Franco Sebastiani, amministratore unico della società Synthesis editrice de Il T quotidiano per la sponsorizzazione tutt’ora in corso: “Il Comune qualche anno fa ci ha lanciato la sfida di trovare una sponsorizzazione, che oggi si rinnova con un contributo annuale di 100mila euro. Un supporto prezioso, già investito in migliorie come la nuova sala hospitality e il restyling dell’ingresso. Vogliamo continuare a valorizzare il palazzetto, trasformandolo in uno spazio vivo per famiglie e bambini anche al di là dell’evento sportivo. Questo è il nostro obiettivo e il futuro che auspichiamo, siamo felici di perseguirlo insieme.”

Le parole del Presidente di BTS Banca Trentino – Südtirol, Giorgio Fracalossi:

«Con questo accordo di sponsorship vogliamo ribadire la nostra vicinanza allo sport, ai giovani, alla cultura e alla cittadinanza intera. Il PalaTrento non è solo la casa dei Campioni, ma è anche un luogo vissuto ogni giorno da centinaia di ragazze e ragazzi che praticano ginnastica artistica, judo, arti marziali, attività con i pesi e molto altro ancora. È uno spazio di incontro, di crescita e di aggregazione, dove si costruiscono relazioni, si condividono valori e si crea Comunità. A loro, così come ai loro allenatori e insegnanti, vogliamo continuare a stare accanto anche con questo gesto concreto».