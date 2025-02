COMUNE TRENTO * SITI CONTAMINATI: «CONVEGNO SUL MONITORAGGIO INTEGRATO AMBIENTE-SALUTE, IL 19/2 (9.30)»

10.41 - mercoledì 12 febbraio 2025

Siti contaminati, il 19 febbraio un convegno sul monitoraggio integrato ambiente-salute. A partire dalle aree Sin ex Sloi ed ex Carbochimica, gli esperti esamineranno altri casi nazionali e internazionali e approfondiranno i diversi approcci, le esperienze e prospettive.

Eredità dello sviluppo industriale del Novecento, i “brownfields” sono un problema per molte aree urbane del mondo. Si tratta di superfici dismesse e molto spesso inquinate che possono essere destinate a nuove funzioni solo dopo una bonifica accurata.

Al problema di questi siti inquinati, spesso inglobati nelle città contemporanee, è dedicato il simposio “Monitoraggio integrato ambiente-salute in vicinanza di siti contaminati” in programma mercoledì 19 febbraio a partire dalle 9.30 nella sala degli Affreschi della biblioteca comunale. Promosso dal Comune, dall’Ordine dei medici e odontoiatri di Trento e dall’Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro.

Il convegno prende le mosse dalla presenza a Trento del sito inquinato di interesse nazionale “Trento Nord” (Sloi ed ex Carbochimica) e si avvale dei massimi esperti italiani ed europei sulla gestione ed il monitoraggio della salute che esporranno le loro esperienze in merito.

Dopo i saluti istituzionali previsti tra le 9.30 e le 10, Paolo Bortolotti (Commissione Ambiente-Salute Ordine dei medici) illustrerà gli obiettivi della giornata. Alle 10.45 è previsto l’intervento (in inglese, con traduzione) di Raquel Duarte-Davidson (Uk Health Security Agency) dedicato al panorama dei casi internazionali. Seguirà, alle 11.15, la relazione “Verso un approccio integrato salute e ambiente nei siti contaminati in Italia” a cura di Ivano Iavarone (Istituto superiore di Sanità). Alle 12 Maria Rita Cicero (Istituto superiore di sanità) interverrà sul tema “Analisi di rischio nei siti contaminati nell’ambito della normativa ambientale sulle bonifiche” mentre alle 12.20 Marco Martuzzi (esperto Ambiente, clima e salute, già Oms e Iss) parlerà di “Gestione e comunicazione del rischio in situazioni di forte pressione ambientale: esperienze e prospettive”.

Dopo la pausa pranzo, dalle 13.30 è prevista la tavola rotonda “Area Sin e Circonvallazione ferroviaria: tra gestione dei lavori, cautele e bonifica” con i rappresentanti di Apss, Appa, Consorzio Tridentum e Comitati. La conclusione sarà affidata all’epidemiologo Giovanni Leonardi. I lavori si concluderanno verso le ore 15.