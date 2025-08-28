COMUNE TRENTO * “SALVIAMO GAZA ORA, FERMIAMO IL MASSACRO“: «INCONTRO CON PADRE PATTON, A PALAZZO GEREMIA (2/9 ORE 18.00)»

12.00 - giovedì 28 agosto 2025

Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro. Martedì pomeriggio a Palazzo Geremia l’incontro con Padre Patton. Appuntamento nel Salone di Rappresentanza alle 18 insieme all’ex giornalista Rai Giorgio Lunelli e al sindaco di Trento Franco Ianeselli per tenere viva l’attenzione.

È in programma martedì 2 settembre alle 18, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Geremia, l’incontro con Padre Francesco Patton, che dialogherà con l’ex giornalista Rai Giorgio Lunelli a proposito della sua esperienza di Custode di Terra Santa, svolta dal 20 maggio 2016 allo scorso 24 giugno.

Nel giorno dell’anniversario del bombardamento della Portela, l’incontro vuole essere sia un’occasione per comprendere meglio le complessità dal punto di vista storico e politico della situazione in Palestina, sia uno spazio per rinnovare la richiesta di far cessare le sistematiche violazioni dei diritti umani a Gaza e in tutta la Palestina.

L’evento, che sarà introdotto dal sindaco di Trento Franco Ianeselli, rientra tra le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per tenere alta l’attenzione su Gaza. Tra queste, nel cortile di Palazzo Thun vi è la piccola mostra che raccoglie il testo dell’appello Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro, promosso da Comune, Arcidiocesi di Trento e Acli Trentine. L’esposizione, visitabile fino a metà settembre, riporta anche le 2698 firme inviate da Comuni, associazioni, dall’Università di Trento, da cooperative, circoli, cori, oratori e da tante cittadine e cittadini. Non solo, tutti coloro che lo desiderano possono ancora scrivere il proprio nome su uno dei pannelli messi a disposizione e unirsi alle voci di coloro che hanno chiesto il cessate il fuoco, l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia e la liberazione degli ostaggi.