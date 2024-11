COMUNE TRENTO * S. BARBARA – VVF VOLONTARI: «2.800 INTERVENTI NEL 2024 / 267 INCENDI / 586 INCIDENTI STRADALI / 57 FUGHE GAS / 172 SOCCORSI ANIMALI / 262 ALLEGAMENTI»

13.36 - sabato 30 novembre 2024

Vigili del fuoco volontari, nel 2024 interventi a quota 2800. Oggi a Palazzo Geremia la presentazione delle attività degli ultimi mesi. Sono state 267 le uscite per incendi, 586 per incidenti stradali, 57 per fughe. di gas, 172 per soccorsi ad animali, 262 per allegamenti e smottamenti.

In occasione della festa di Santa Barbara, i vigili del fuoco volontari del Comune di Trento hanno presentato a Palazzo Geremia la relazione sull’attività dell’anno 2024. I tredici Corpi di Trento (Baselga del Bondone, Cadine, Cognola, Gardolo, Mattarello, Meano, Povo, Ravina, Romagnano, Sardagna, Sopramonte, Vigolo Baselga e Villazzano) insieme a quelli dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga sono a disposizione della comunità per 365 giorni all’anno grazie al servizio attivo di centinaia di persone: 340 vigili volontari, 73 allievi, 18 di complemento (a cui si aggiungono 45 onorari, 21 sostenitori e 6 fuori servizio).

Nel 2024 ci sono stati un totale di 2800 interventi per oltre 58 mila ore di lavoro: 267 gli interventi per incendi, 586 per incidenti stradali, 57 per fughe di gas, 172 per soccorsi ad animali, 262 per allegamenti e smottamenti, 168 per i soccorsi alla persona, 412 per servizi tecnici vari.

Tante anche le attività di addestramento (2.628 in totale). In particolare sono state 923 le attività ordinarie in caserma, 295 le attività di addestramento teorico, 787 di addestramento pratico, 276 hanno coinvolto gli allievi, 347 hanno riguardato la prevenzione e la vigilanza. Statisticamente ogni singolo vigile ha dedicato all’addestramento 42 minuti del suo tempo in ogni singolo giorno dell’anno, compresi i sabati, le domeniche e le festività.

I 340 vigili volontari nel corso dell’anno hanno garantito 2176 ore di servizio durante le feste Vigiliane, la gara Trento-Bondone, l’Oktoberfest, il festival dell’Economia a cui si aggiungono i concerti alla Music Arena, Albere music festival, le lauree in piazza, il Festivolare ecc. Con i suoi 41 Corpi, il distretto di Trento conta 18 gruppi allievi. Di questi, ben 11 fanno parte dei corpi del Comune di Trento. Per i vigili allievi sono 8 le principali attività svolte durante l’anno, tra cui il Concorso internazionale vigili del fuoco allievi a Borgo, la preparazione al campionato provinciale Ctif, la visita al museo dei vigili del fuoco di Mantova e alla Caserma dei vigili del fuoco di Verona, il campeggio provinciale a Brentonico e la partecipazione al convegno distrettuale di Fornace.