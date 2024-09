COMUNE TRENTO * PRESENTAZIONE A BRUXELLES – “IL POTENZIALE DEL VOLONTARIATO“, ASSESSORE PEDROTTI, «L’IMPORTANTE LAVORO DELLA NOSTRA COMUNITÀ»

15.50 - mercoledì 11 settembre 2024

Trento Capitale europea del volontariato, presentazione a Bruxelles. L’assessore al Welfare Pedrotti ieri nella sede della Provincia di Trento.

Ieri 10 settembre l’assessore al welfare Alberto Pedrotti ha presentato il progetto di Trento Capitale europea del volontariato nella sede della Provincia di Trento di Bruxelles durante l’evento “Manifestare il potenziale del volontariato e della solidarietà europea”. La presentazione è avvenuta di fronte ad alcuni europarlamentari e ad alcuni rappresentanti di varie associazioni legate al mondo del volontariato. Erano presenti anche la Capitale europea del volontariato del 2025, Mechelen (in Belgio), e le tre città candidate al 2026, Ballina (in Irlanda), Maia (in Portogallo), Rzeszów (in Polonia).

I partecipanti all’evento si sono confrontati sulle strategie da adottare per rafforzare il volontariato e la solidarietà in Europa grazie a iniziative capaci di promuovere l’impegno civico. L’assessore Pedrotti ha raccontato il processo partecipativo che ha portato alla candidatura di Trento a Capitale del volontariato e ha messo in luce l’importante lavoro della comunità di volontari coinvolti attivamente tutto l’anno grazie a numerosi workshop, lavori di gruppo e altre iniziative. L’assessore infine si è soffermato sulla campagna di comunicazione #gentefelice che ha contribuito a diffondere i valori del volontariato.