COMUNE TRENTO – POLIZIA LOCALE * VIA DON MILANI: «SEQUESTRATO MONOPATTINO CHE ANDAVA A 50 CHILOMETRI ALL’ORA, IL CONDUCENTE SARÀ SANZIONATO CON UNA MULTA DA 200 A 800 EURO»

Sequestrato monopattino che andava a 50 chilometri all’ora. Ieri in via don Milani alle 14:30 circa la Polizia locale ha fermato durante un controllo ordinario un monopattino mentre circolava a circa 50 chilometri all’ora, quando il limine per questo genere di mezzi è di 20 chilometri all’ora.

Il veicolo è stato sequestrato ed il conducente sarà sanzionato con una multa da 200 a 800 euro. Dai controlli è risultato che il monopattino era stato comprato online e chiaramente con queste caratteristiche non può circolare in strada. Il mezzo ha due motori da 5 mila watt con una velocità massima dichiarata dal costruttore di 120 chilometri all’ora.

La Polizia locale sottolinea di porre molta attenzione ai mezzi che si comprano on line affinché abbiano caratteristiche idonee alla circolazione regolare.