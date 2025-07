COMUNE TRENTO * PIAZZA DANTE: «APRE OGGI L’AREA GIOCHI RINNOVATA, RIFATTA LA PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA ED INSTALLATA UNA GIOSTRA “INCLUSIVA”»

10.07 - martedì 15 luglio 2025

Apre oggi l’area giochi di piazza Dante del tutto rinnovata. Rifatta la pavimentazione anti-trauma e installata una giostra “inclusiva”

Apre oggi l’area giochi del tutto rinnovata di piazza Dante. È stato infatti completato ieri il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione di alcuni giochi dell’area ludica. Le lavorazioni sono state seguite dall’ufficio Parchi e giardini – e realizzate dalla ditta Nonsoloarredo – nell’ambito del progetto che ha appena riconsegnato rinnovata anche l’area giochi di piazza Garzetti.

La pavimentazione è stata rifatta in gomma anti-trauma perché non risultava più possibile intervenire con soli rappezzi sulla pre-esistente pavimentazione realizzata nel 2010. È stata anche installata una nuova giostra girevole del tipo “inclusivo” e sostituito un seggiolino dell’altalena esistente con uno nuovo, adatto per i bambini più piccoli. Il costo complessivo della ristrutturazione ammonta a circa 50 mila euro. Il progetto e la direzione Lavori sono stati affidati a Marco Trettel dell’Ufficio parchi e giardini.