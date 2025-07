COMUNE TRENTO * MALAMOVIDA: «OGGI PRIMA SERATA DEGLI STREET TUTOR, 13 I LOCALI COINVOLTI»

14.05 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Malamovida, oggi prima serata degli street tutor dopo la firma del protocollo tra Commissariato di Governo e Comune.Tredici i locali scelti per questa sera. Il servizio di controllo coprirà la fascia oraria. dalle 19 all’una di notte. Il Comune ha finanziato per quest’anno 41 serate.

Scatta questa sera dalle 19 all’una di notte la prima serata che vede operativo il servizio degli addetti di controllo nei locali – i cosiddetti street tutor – dopo la firma tra Comune e Commissariato di Governo della scorsa settimana che “istituzionalizza” questa novità nella gestione della movida serale in centro storico a Trento.

Il protocollo prevede che il comando della Polizia Locale individui espressamente, ogni settimana, “gli esercizi pubblici di interesse”, che andranno preventivamente comunicati alla Questura di Trento.

Per la serata di oggi sono stati scelti i seguenti locali: Bar Duomo, via Verdi; La Bottega Moderna, via Calepina; Angolo dei 33, via Calepina; Speak Easy, via Dordi; Farmacia degli Spiriti, piazza Lodron; Perbene o Quasi, via Oriola; La Dolce Vita, via Belenzani; La Perla, via Belenzani; Cin Cin, via Belenzani; Perla Lab, via Belenzani; Bristrot 18zero8, largo Carducci; Scaletta, vicolo Santa Maria Maddalena; Matrix, via Ferruccio.

Il protocollo dà continuità alla positiva sperimentazione che era stata fatta negli ultimi mesi del 2024. Tra i compiti degli street tutor c’è “l’osservazione sommaria dei luoghi anche per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite e oggetti proibiti”, “l’adozione di iniziative per evitare che sia creato ostacolo all’accessibilità o alle vie di fuga”, il “presidio degli ingressi” degli esercizi pubblici, “la regolamentazione dei flussi”, l’eventuale verifica del possesso “di un regolare titolo di accesso”, “il primo intervento” per soccorrere cittadini in difficoltà”. Inoltre l’attività degli street tutor “può non esaurirsi all’interno degli esercizi pubblici interessati, ma estendersi, a vantaggio della collettività, anche nella parte esterna antistante agli stessi pubblici esercizi”.

A fine marzo, la Giunta comunale aveva approvato un secondo avviso pubblico per l’individuazione del personale addetto al controllo serale nel centro storico, stanziando altri 20 mila euro. Il bando era stato aggiudicato al Consorzio Trento Iniziative. Quella di questa sera è la prima di 41 giornate di servizio che saranno programmate nei prossimi mesi.