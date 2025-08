COMUNE TRENTO * MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI: “ CONTROLLI , L’85% DEI MEZZI AVEVA IL LIMITATORE DI VELOCITÀ ALTERATO”

14.15 - mercoledì 6 agosto 2025

Nell’ultima settimana la Polizia locale ha condotto una campagna straordinaria di controllo sulle macchine operatrici semoventi circolanti sul territorio comunale

Personale specializzato, con il supporto di officine autorizzate, si è focalizzato sulla verifica della corretta installazione e funzionamento del limitatore di velocità prescritto per questa categoria di veicolo che comprende tutti quei mezzi dotati di motore e utilizzati in edilizia, in agricoltura o per i lavori sulle strade.

Il Codice della strada dispone che non debbano superare la velocità di 40 chilometri all’ora.

Dai controlli è però emerso che l’85% delle macchine controllate, nate in origine come autocarro, avevano il limitatore di velocità alterato per poter circolare a velocità anche doppie rispetto al consentito.

Nel dettaglio su sette veicoli controllati, ben sei presentavano una sofisticata modifica alle caratteristiche costruttive.

In tre casi è stata scoperta e rimossa l’installazione di un pulsante che consentiva al conducente di staccare il limitatore a piacimento durante la marcia.

In due casi invece era stato alterato il corretto funzionamento del limitatore rimuovendo il fusibile di sistema, mentre su una macchina operatrice Mercedes, gli agenti hanno scoperto che nella centralina di comando era stato modificato il parametro e impostata una limitazione a 89 chilometri all’ora anziché ai 40 previsti.

Per tutti i conducenti e le aziende è scattata una sanzione amministrativa di 430 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione con segnalazione alla Motorizzazione che provvederà a sottoporre le macchine operatrici a una revisione straordinaria per verificarne la messa in regola.

Nell’ultimo periodo si è riscontrato un aumento delle immatricolazioni da autocarro a macchina operatrice semovente. Sono infatti molteplici i vantaggi legati a queste trasformazioni: è sufficiente la patente B per guidarli, non c’è l’obbligo del tachigrafo per la registrazione dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, non si paga la tassa automobilistica (bollo auto), l’importo dell’assicurazione è decisamente inferiore e non è ancora operativo l’obbligo di revisione periodica.