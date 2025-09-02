Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

COMUNE TRENTO * FUNIVIA TRENTO-MONTE BONDONE: «A SARDAGNA ASSEMBLEA PUBBLICA CON L’ASSESSORE ALBERTO PEDROTTI, IL 3/9 ORE 20.30»

11.56 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Sardagna, domani sera assemblea pubblica dedicata alla funivia Trento-Monte Bondone. Appuntamento alle 20.30 all’oratorio parrocchiale

È in programma domani alle 20.30, all’oratorio parrocchiale di Sardagna, l’assemblea pubblica dedicata al nuovo collegamento funiviario Trento-Monte Bondone. All’incontro, che è aperto a tutti, sarà presente l’assessore alla Montagna Alberto Pedrotti.

