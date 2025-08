COMUNE TRENTO * FUNIVIA DI SARDAGNA: «LUNEDÌ 4/8 AL VIA I FESTEGGIAMENTI PER I 100 ANNI, DALLE 16.00 LA CERIMONIA UFFICIALE»

12.29 - venerdì 1 agosto 2025

Lunedì i festeggiamenti per i 100 anni della Funivia di Sardagna. Dalle 16 la cerimonia ufficiale con la posa di due targhe alle stazioni di valle e di monte. Corse gratis per tutti per tutta la giornata.

Lunedì prossimo, 4 agosto, si terranno i festeggiamenti per i 100 anni della funivia di Sardagna con un programma che prevede, tra le 16 e le 16.30, i saluti istituzionali del presidente di Trentino Trasporti Diego Salvatore, del presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti e del sindaco della città di Trento Franco Ianeselli.

Alle ore 16.30 sarà posata una targa commemorativa alla stazione a valle della funivia, poi si salirà in quota per la posa, alle ore 17 circa, di una seconda targa commemorativa alla stazione di monte a cui seguirà l’intervento del presidente della Circoscrizione di Sardagna.

Tra le 17.30 e le 20 è previsto lo spettacolo teatrale-musicale “100 anni in funivia” nella terrazza panoramica “Busa degli Orsi” a cura della Pro Loco di Sardagna. Seguirà un momento conviviale offerto dalla Pro loco.

Il trasporto sulla funivia sarà gratuito per tutti per tutta la giornata.