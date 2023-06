COMUNE TRENTO * FERSINA: « PROGETTO EUROPEO “BIO-VALUE, UN GRUPPO DI LAVORO PER RIQUALIFICARE IL TORRENTE »

11.27 - giovedì 29 giugno 2023

Un gruppo di lavoro per riqualificare il torrente Fersina. Nell’ambito del progetto europeo “bio-value” numerosi soggetti proporranno idee per valorizzare il corso d’acqua cittadino. Giovedì scorso nell’ambito del progetto europeo Bio-Value, il progetto Mobilità e rigenerazione urbana del Comune ha coordinato un workshop incentrato sul torrente Fersina – più correttamente “la Fersina” – individuato come area studio del progetto. Il progetto Bio-Value – a cui il Comune di Trento partecipa in collaborazione con l’Università di Trento – mira a comprendere come i temi della biodiversità sono considerati nei diversi livelli decisionali con particolare riguardo alla gestione ambientale e territoriale e come la biodiversità può essere difesa e valorizzata.

Nel workshop si sono individuate le criticità, i disvalori e le debolezze ma anche i valori e le evidenze che caratterizzano la Fersina nel tratto comunale cercando di comprendere come sostenere e strutturare i valori e come rimediare alle criticità.

Per dare rilievo a queste riflessioni sono stati invitati al workshop tutti i potenziali portatori di interesse a partire da chi vive il torrente e quindi i cittadini tramite i rappresentanti delle quattro circoscrizioni bagnate dal torrente (Argentario, Povo, San Giuseppe-Santa Chiara, Oltrefersina), ma anche le scuole situate in prossimità del torrente (Liceo Galilei ed Elementari Savio) e i gestori del torrente e delle aree verdi limitrofe come Nova Reti, i Servizi provinciali e comunali competenti, l’ecomuseo dell’Argentario (gestore dell’Orrido), oltre ad altre associazioni direttamente interessate quali la Sat, il collegio delle guide alpine, l’Associazione pescatori dilettanti trentini.

Da questi molti e diversificati punti di vista, con l’aiuto di esperti dei vari settori dell’Università e del Muse, si è cercato di dare risposta ad alcune domande principali affrontate nelle diverse fasi in cui si è svolto il workshop: qual è la nostra percezione attuale del torrente Fersina e quali sono i desideri di trasformazione; quali sono gli strumenti e le procedure per sostenere la trasformazione e quali sono i vincoli di riferimento ;come attuare la trasformazione e quali possono essere i prossimi passi operativi.

La partecipazione al workshop è stata molto attiva e interessata e ha portato una notevole mole di contributi e sollecitazioni che vanno considerati riferimento imprescindibile per il proseguo del progetto. Si sono evidenziate le diversità dei tratti del torrente considerati (la parte naturale a monte, la parte urbana centrale e la parte in trasformazione in prossimità della foce – dove è prevista la realizzazione del nuovo polo ospedaliero trentino) ma sono emerse anche problematiche comuni quali le difficoltà di accesso e fruizione o la scarsa conoscenza della storia e delle caratteristiche del torrente e, nello stesso tempo, le grandi potenzialità comuni soprattutto in termini di valorizzazione dei servizi ecosistemici già offerti alla città (quali il supporto alla biodiversità, il valore paesaggistico/culturale, i servizi di regolamentazione del clima come il raffrescamento).

È stato chiarito che il workshop non va considerato come punto di arrivo ma di avvio del percorso di valorizzazione della Fersina di cui l’Amministrazione comunale si è fatta carico tramite l’adesione al Progetto europeo che ha durata triennale (conclusione estate 2025). Durante questo periodo quanto emerso nel workshop sarà progressivamente affinato in un progetto complessivo di riqualificazione del torrente nell’ottica del Progetto europeo di valorizzazione della biodiversità.

Il workshop ha reso evidente come il tema della valorizzazione della Fersina stia a cuore alla città e come su tali temi la cittadinanza senta il bisogno di esprimersi e confrontarsi. A dimostrazione di questo si registra la proposta di alcuni partecipanti di avviare da subito alcune delle iniziative discusse e di attivare anche percorsi paralleli a quello del Progetto europeo per sostenere la conoscenza e la valorizzazione dell’area.