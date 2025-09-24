COMUNE TRENTO * DOLOMITI ENERGIA – GREEN BOND: «IANESELLI, COINVOLGONO I CITTADINI NELLO SVILUPPO DI FONTI RINNOVABILI»

17.03 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In questi giorni il Gruppo Dolomiti Energia ha annunciato l’emissione di Green Bond, prestito obbligazionario pensato per chi vuole coniugare rendimento nel tempo e sostenibilità ambientale. Infatti, come previsto per questo genere di obbligazioni, i fondi raccolti devono essere investiti in progetti che accelerano la transizione ecologica contribuendo alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo dell’economia circolare.

Sul tema interviene il sindaco Franco Ianeselli, che commenta così la decisione del Gruppo: “Da rappresentante dell’ente che è tra gli azionisti pubblici della società, non posso che approvare questo piano di crescita che coinvolge i cittadini e i territori nel sostegno a politiche ambientali decisive per affrontare e contrastare le conseguenze della crisi climatica. Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è infatti la chiave per accelerare la transizione ecologica e per migliorare l’efficienza energetica del territorio.

Con benefici plurimi per le imprese e per le famiglie, oltre che naturalmente dal punto di vista ambientale, visto che solo superando la dipendenza da fonti energetiche fossili possiamo abbattere le emissioni e mitigare gli effetti della crisi climatica in corso. I Green Bond sono uno strumento che contribuisce a far sentire la comunità partecipe di questa sfida diventata in questi ultimi anni più che mai cruciale. Auspico che questa operazione diventi un modello replicabile di efficienza finanziaria, responsabilità ambientale e sviluppo partecipato”.