COMUNE TRENTO * CULTURA: «NUOVO VIAGGIO NEL TEMPO A CAPPELLA VANTINI, CON IL VISORE SI PARTECIPA AL CONCILIO DI TRENTO»

Nuovo viaggio nel tempo a Cappella Vantini. Con il visore si partecipa al Concilio di Trento. Il terzo progetto di realtà virtuale dopo le torri cittadine e l’antica Tridentum ha registrato 113 presenze nel primo weekend. L’esperienza gratuita è disponibile fino al 31 gennaio.

È tornata la “macchina del tempo” a Cappella Vantini con 113 presenze nel primo weekend di apertura. «Molto interessante! Un bel modo per conoscere la storia di questa città, ma anche dell’Europa intera». «Splendida esperienza». «Ottima per ripercorrere la storia». Ecco alcune delle testimonianze dei primi visitatori che sabato e domenica hanno viaggiato nel tempo.

Indossando il visore, fino al 31 gennaio sarà possibile immergersi nelle atmosfere del Cinquecento e incontrare i protagonisti del Concilio di Trento. Accompagnati dal conte di Luna, dal segretario generale Angelo Massarelli e dal giullare del principe vescovo Cristoforo Madruzzo i visitatori ripercorreranno le tappe di questo importante episodio della storia cittadina.

L’appuntamento è in via delle Orne dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13.00 e dalle 14 alle 19. Aperture straordinarie sono previste nei giorni festivi: martedì 24 dicembre e lunedì 6 gennaio si potrà vivere l’esperienza dalle 10 alle 13, giovedì 26 dicembre la Cappella sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Mercoledì 25 e martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio lo spazio sarà chiuso al pubblico.

Giunto alla terza edizione, il progetto VantiniR ha registrato più di 6600 visitatori, che grazie alla realtà virtuale hanno potuto visitare le torri della città accompagnati da Matteo Thun e l’antica Tridentum romana.

La visita è sconsigliata ai minori di anni 8 anni e alle persone con deficit sensoriali. Lo spazio è accessibile anche a persone con disabilità motorie (ingresso da cortile interno di palazzo Thun).

L’ingresso è gratuito e la prenotazione non è necessaria.