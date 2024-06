COMUNE TRENTO – CAPIGRUPPO MAGGIORANZA * CIRCOSCRIZIONE MEANO: «CI HANNO COLPITO CONTENUTI E TONI DEL DOCUMENTO»

17.17 - venerdì 14 giugno 2024

Ci hanno molto colpito i contenuti e i toni del documento che la circoscrizione di Meano, con a prima firma la presidente Giulia Bortolotti, ha prodotto in accompagnamento al parere negativo espresso rispetto all’assestamento di bilancio, in discussione in queste settimane.

Siamo convinti che il confronto – a volte anche brusco e vivace – sia parte opportuna di una sana dialettica politica, istituzionale e non. Ci preme però prendere parola, in quanto maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale in carica – rispetto a due aspetti contenuti nel documento che meritano una particolare attenzione.

Il primo riguarda il rapporto tra Amministrazione centrale e territori. Siamo tutti e tutte consapevoli della fatica che a volte hanno dovuto sopportare le circoscrizioni cittadine a fronte di alcune mancanze di personale e conseguente precarietà dei servizi offerti alla cittadinanza. Nell’ultimo anno e mezzo si è lavorato tanto sul fronte organizzativo (se ne e’ occupato l’Assessore Italo Gilmozzi) quanto nel tentativo di aprire un percorso di più ampio respiro, con l’incarico alla consigliera Silvia Zanetti di iniziare un dialogo con il territorio. Abbiamo chiara l’importanza – tanto nella parte istituzionale, quanto in quella sociale – degli ambiti circoscrizionali, che rimangono presidi fondamentali su cui basare la buona convivenza cittadina e continuiamo a impegnarci nella direzione di un loro adeguamento ai bisogni dei cittadini e delle cittadine dentro un tempo complesso per la coesione sociale.

Il secondo aspetto appunto ha invece a che fare con il modo in cui il rapporto di cui sopra si esprime e si definisce. Anche qui con tutta probabilità c’e e ci sarà bisogno di migliorare le forme e moltiplicare gli strumenti affinché Amministrazione e i territori interagiscano in maniera proficua e condividano analisi, progettazione e concretizzazione dei propri interventi con continuità e puntualità. Lavoriamoci sopra insieme, per rendere ancora più partecipate e comprensibili le scelte amministrative che sono sempre e comunque frutto di ragionamenti e mediazioni, tentativi ed equilibri dentro una visione d’insieme capace di coniugare la pianificazione dell’intera città con gli interessi e le particolarità delle diverse zone che la compongono.

Non si utilizzano invece mai, come viceversa afferma il documento della circoscrizione, “logiche spartitorie” frutto di un “mercanteggiare” orientato al mantenimento del consenso, strumenti estranei a quelli che la maggioranza che dal 2020 guida la città ha deciso di mettere in campo per amministrare Trento, il suo presente e il suo futuro.

*

I Capigruppo di maggioranza consiliare:

Federico Zappini

Renato Tomasi

Andrea Robol

Alberto Pattini

Giovanna Flor

Francesca Fiori

Andreas Fernandez

Michele Brugnara