COMUNE TRENTO * BUS DE VELA: «CHIUSA LA GARDESANA PER CADUTA MASSI, DUE AUTO DANNEGGIATE»

16.53 - mercoledì 20 agosto 2025

Bus de Vela, strada statale Gardesana chiusa per caduta massi. A causa della caduta di due grossi massi è stata chiusa la strada statale 45 bis Gardesana in direzione Riva, 500 metri dopo il bivio Montevideo, in zona Bus de Vela. Il traffico delle auto è stato deviato per Sardagna, quello dei mezzi pesanti per Riva del Garda. Il crollo ha danneggiato due auto che stavano passando in quel momento. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, a regolare il traffico è la polizia locale di Trento.