COMUNE TRENTO * BRIAMASCO: «PRONTE DUE NUOVE STRUTTURE, INVESTITI 500 MILA EURO PER POTENZIARE GLI ALLENAMENTI DEL TRENTO CALCIO»

Briamasco, pronte due nuove strutture per gli allenamenti. Si tratta di una palestra da 250 metri quadri e di una “gabbia” per gli allenamenti tattici realizzata su richiesta del Trento Calcio. Cinquecento mila euro il costo degli interventi.

La struttura dello stadio Briamasco – “casa” del Trento Calcio – diventa sempre più professionale. Sono state presentate oggi infatti due nuove strutture per gli allenamenti come previsto dall’accordo tra Provincia autonoma e Comune “Casa dello sport”.

La prima novità è una palestra realizzata su una struttura portante che, in caso di spostamento dello stadio in un altro luogo, potrà essere smontata e riposizionata. Al suo interno la palestra ha spazi per l’allenamento e per i fisioterapisti, mentre all’esterno c’è uno spazio dedicato al recupero degli atleti infortunati. Si tratta di circa 250 metri quadri coperti, riscaldati e raffrescati.

La seconda struttura è invece una cosiddetta “gabbia”, uno spazio tecnico realizzato su specifica richiesta del Trento Calcio per poter disegnare tattiche di gioco in spazi ristretti. Il doppio intervento è stato realizzato in parte grazie al contributo della Provincia autonoma – previsto dall’accordo già citato – e in parte con fondi propri di Asis. Il costo per entrambe le opere è stato di 245 mila euro a cui vanno aggiunti i costi di preparazione dell’infrastruttura dell’area per circa 260 mila euro.

Il sindaco Franco Ianeselli ha sottolineato il valore dell’intervento al Briamasco, ricordando il forte legame dello stadio con la città: “Sappiamo quanto affetto ci sia per questo luogo e quanto impegno è stato messo nei lavori. Questo intervento ha un duplice valore: è funzionale oggi, in attesa del nuovo centro sportivo che sorgerà nell’area di San Vincenzo, e potrà essere spostato e riutilizzato proprio lì in futuro. Ringrazio Asis per la prontezza e l’efficienza dimostrata. L’augurio è che tutto questo serva a dare ancora maggiori soddisfazioni a tutti i tifosi e alla città”.

L’assessora allo Sport Elisabetta Bozzarelli ha posto l’accento sul significato più profondo del progetto: “Il completamento dei lavori al Briamasco non riguarda solo la funzionalità dell’impianto, ma anche il valore simbolico dello sport come esperienza di crescita e comunità. Come recita una poesia che ho condiviso di recente con il presidente del Trento Calcio Mauro Giacca: ‘la palla che ho lanciato quando giocavo al parco non ha ancora toccato terra’. È un’immagine che rappresenta l’emozione dello sport che nasce da bambini e ci accompagna tutta la vita. Con questo intervento vogliamo continuare a far vivere quella passione e quella capacità di fare comunità”.

Il direttore di Asis, Claudio Alì, ha fatto il punto sugli interventi conclusi: “Con la realizzazione della palestra e della “gabbia” per gli allenamenti tattici, si chiudono i lavori avviati lo scorso anno con il nuovo campo in erba sintetica e il miglioramento della tribuna nord, che ha permesso a tutti gli spettatori, anche quelli che siedono in fondo, di godersi appieno la partita. La scelta delle attrezzature è stata condivisa con le società sportive professionistiche della città di calcio, basket e volley, al fine di garantire alti standard qualitativi e funzionalità adatte alle diverse discipline ”.