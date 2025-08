COMUNE TRENTO – ARCIDIOCESI – ACLI * “SALVIAMO GAZA ORA”: «AD OGGI HANNO FIRMATO 2.500 TRA ENTI – ASSOCIAZIONI – CITTADINI, C’È TEMPO FINO ALLE 09.00 DI DOMANI 6/8»

20.57 - martedì 5 agosto 2025

“Salviamo Gaza ora”, c’è tempo fino alle 9 di domani per aderire. Ad oggi hanno firmato più di 2500 tra enti, associazioni e cittadini

Negli ultimi giorni, oltre cento le risposte arrivate tra cui quelle dei Comuni di Fiavè. San Giovanni di Fassa e Imèr, il Circolo Acli Castello-Molina di Fiemme e l’Avis di Malè.

C’è tempo fino a domani mattina alle 9 per aderire all’appello “Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro”, lanciato dal Comune di Trento insieme all’Arcidiocesi di Trento e alle Acli Trentine per condannare il massacro in corso a Gaza e richiedere un cessate il fuoco e un intervento umanitario immediati.

Negli ultimi giorni, altre 115 persone hanno scritto all’Amministrazione per un totale di 2365 cittadini. Al loro fianco, anche 16 tra associazioni, cooperative, enti e circoli della città e della provincia, tra cui i Comuni di San Giovanni di Fassa, Fiavè e Imèr, l’Avis comunale di Malè, Arci Avio Ala e il Circolo Acli Castello-Molina di Fiemme. E ancora, il Coro parrocchiale “Fiavè e dintorni”, l’Associazione di volontariato il “Faro” e l’Associazione Famiglie Tossicodipendenti di Trento.

Ad oggi (la conta si è fermata alle ore 15) le associazioni di Trento e di tutto il Trentino che hanno aderito all’appello sono 217 e 2365 i cittadini, per un totale di 2582 adesioni.

L’appello, il cui testo integrale è pubblicato nell’homepage del sito comunale, chiede al Governo italiano di far “pressione sul Governo di Israele, in ogni sede diplomatica e pubblica, per consentire l’ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari” e per attivare subito “un’azione diplomatica per l’immediato cessate il fuoco, per il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas e per il rispetto del diritto umanitario internazionale”. Tra le richieste, anche lo stop alla “compravendita di armi da e per Israele” e “la sospensione del trattato di associazione tra Unione europea e Israele”.

“

Sappiamo che la nostra riprovazione potrebbe non sortire alcun effetto, ma non possiamo comunque stare in silenzio, perché il silenzio è complice – si legge ancora nell’appello lanciato da Comune, Arcidiocesi e Acli – Sappiamo che condannare non basta, ma auspichiamo che alla voce di Trento e di tante altre città si uniscano compatte quelle dei Governi, in primis quello italiano, sospinti da un’indignazione diffusa che, per quanto ci riguarda, è diventata vergogna”.

Si può aderire all’appello fino a domani mattina alle ore 9 scrivendo all’email ufficio.stampa@comune.trento.it o con un messaggio diretto ai canali social del Comune di Trento (non più commentando i post).

Di seguito pubblichiamo l’elenco delle nuove adesioni raccolte fino alle 15 di oggi.

L’elenco completo con tutti i nomi di coloro che hanno aderito è pubblicato nell’homepage del sito del Comune di Trento.

