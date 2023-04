COMUNE ROVERETO * “WIRED NEXT FEST TRENTINO“: « TUTTO PRONTO PER IL PIÙ IMPORTANTE FESTIVAL DEDICATO AD INNOVAZIONE E TECNOLOGIA, LA CONFERENZA 27/4 (15.00) »

17.21 - mercoledì 26 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Tutto è pronto per il più importante festival gratuito dedicato a innovazione, tecnologia, scienza e cultura. Domani, 27 aprile, ore 15.00, la Conferenza stampa di presentazione.

Il 6 e 7 maggio si svolgerà a Rovereto il Wired Next Fest Trentino: la città si sta già vestendo con i colori del Festival, organizzato dal Gruppo editoriale Condè Nast, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento. Per la prima volta in Trentino, Wired Next Fest sperimenterà una nuova formula, quello del festival diffuso in tutta la città di Rovereto.

Filo conduttore di questa edizione è “Italia, luogo dell’innovazione”: una celebrazione del nostro Paese come territorio che sa coniugare creatività, arte e tecnologia, una finestra sul futuro e sulle sfide da affrontare, sulle competenze da sviluppare, ma anche sull’eredità di un passato che può essere guida in questo processo di trasformazione.

Attraverso musica, dibattiti, interviste, laboratori creativi ed esperienze il Festival si interrogherà su come salvaguardare questa preziosa unicità e come valorizzarla di fronte a scenari internazionali sempre più complessi, con un occhio al sociale e all’integrazione di tutte le persone.

La presentazione del programma domani, 27 aprile, alle ore 15.00 a Palazzo Alberti Poja, in Corso Bettini 41, a Rovereto.