COMUNE ROVERETO (TN) * MARCIA PERUGIA-ASSISI 2025: «L’AMMINISTRAZIONE CONFERMA L’IMPEGNO PER LA PACE E LA FRATERNITÀ, ADESIONE ALL’EVENTO DEL 12/10»

Rovereto cammina per la pace: il Comune aderisce alla Marcia Perugia-Assisi 2025. La Giunta comunale ha deciso di aderire alla Marcia della Pace e della Fraternità Perugia-Assisi 2025, in programma domenica 12 ottobre 2025, una manifestazione che da oltre sessant’anni invita persone di ogni età, provenienza e storia a camminare fianco a fianco, immaginando un mondo più giusto, accogliente e pacifico.

Il tema di quest’anno è “Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”, ispirato alla celebre canzone di John Lennon. Un messaggio semplice ma potente, che ci ricorda quanto sia importante riconnetterci gli uni agli altri e prenderci cura della società in cui viviamo.

Organizzata dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la Marcia rappresenta una risposta concreta alle difficoltà del nostro tempo: dai conflitti armati alle disuguaglianze sociali, dalle crisi climatiche alle proposte di riarmo. È un’occasione per riscoprire il valore della fraternità e dell’impegno collettivo per la pace.

Rovereto, riconosciuta come “Città della Pace”, condivide pienamente questi valori. Attraverso progetti educativi, culturali e commemorativi – come le tante iniziative collegate al Centenario di “Maria Dolens” (1925–2025) – la città continua a promuovere il dialogo, la solidarietà e il rispetto reciproco.

La Marcia è aperta a tutti: studenti, famiglie, insegnanti, associazioni, gruppi informali e cittadini. Non è richiesto alcun requisito, se non la volontà di camminare insieme per dire “la pace ci riguarda”. Partecipare significa contribuire, anche solo con la propria presenza, a costruire un futuro dove le differenze non dividono, ma arricchiscono.

L’Amministrazione invita quindi tutti a unirsi al cammino, a portare la propria voce, la propria speranza e il proprio impegno. Perché la pace non è un’idea astratta, ma un percorso che possiamo fare insieme.