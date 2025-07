COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * MOBILITAZIONE: «IN CENTINAIA IN PIAZZA, PER CHIEDERE GIUSTIZIA E PACE IN PALESTINA»

15.57 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Gaza muore di fame: disertato il silenzio. Piazza Cavour prima (con le campane della chiesa dell’Assunta che hanno suonato a morto) e piazza Tre novembre dopo (coi rintocchi della Renga, la campana della torre civica Apponale) invase da una moltitudine di persone che hanno fatto sentire in ogni modo -fischietti, pentole, strumenti musicali i più diversi, trombe da stadio- il loro grido di dolore e la loro vicinanza al popolo palestinese.

Grandissima partecipazione, domenica 27 luglio, all’iniziativa nazionale «Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio», promossa a livello nazionale da un gruppo di intellettuali tra cui Tomaso Montanari e Paola Caridi. Come in tante altre città d’Italia, anche a Riva del Garda un’ampia mobilitazione per rompere l’indifferenza di fronte a ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza: una tragedia umanitaria senza precedenti tra le macerie, e la fame usata come arma di sterminio.

Rinnovando l’appello al Governo italiano di utilizzare tutti i canali e i mezzi disponibili per chiedere l’immediato cessate il fuoco e per far entrare gli aiuti umanitari nella Striscia. L’iniziativa, sollecitata da Anpi Alto Garda e Ledro, Luogo Comune, cooperativa sociale Arcobaleno e Sal (Comitato per la salvaguardia del lago), è stata colta in modo unitario da tutti i Comuni dell’Alto Garda e Ledro -Riva del Garda, Arco, Dro, Drena, Ledro, Nago-Torbole e Tenno- e dalla Comunità di valle Alto Garda e Ledro assieme alla Parrocchia di Riva del Garda.

Il ritrovo è stato alle 21.45 in piazza Cavour a Riva del Garda, presenti tra gli altri il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni con la vicesindaca Barbara Angelini, i sindaci di Arco Arianna Fiorio, di Tenno Giuliano Marocchi e di Dro Ginetta Santoni, presenti anche i parroci di Riva del Garda don Dario Silvello e di Arco don Francesco Scarin, nonché la consigliera provinciale Michela Calzà con una rappresentanza dei consigli dei Comuni del territorio. Qui sono intervenute Flavia Caldera per l’Anpi Alto Garda e Ledro, Elisabetta Montagni per il Sal, il parroco don Dario Silvello e Fatima Sudani in rappresentanza della comunità islamica di Riva del Garda.

Flavia Caldera, a nome del direttivo Anpi Alto Garda e Ledro e portando i saluti del presidente, Gianantonio Pfleger, che non ha potuto essere presente, ha parlato del «“silenzio assordante” di chi non vuole esprimersi, del nostro governo, dei nostri governi detti “occidentali”, silenzi insopportabili, inopportuni quanto angoscianti. In questi giorno la Francia si è espressa dichiarando lo Stato di Palestina… L’Italia, e in generale l’Europa, dove sono? Oggi c’è qualcuno che dice “essere prematuro” parlare di Stato. Ecco le uniche parole spese.

Questa sera Anpi Alto Garda e Ledro ha voluto esserci, in una bella collaborazione con Sal, cooperativa Arcobaleno, Luogo Comune e le amministrazioni locali affinché le parole, il rumore, il suono… squarcino la notte, il buio e questo silenzio omertoso. Le cittadine italiane, i cittadini italiani non sono ascrivibili all’indifferenza e a questo silenzio. Siamo qui, questa sera, nelle piazze di tutta Italia in un concerto di idee, di riflessioni, di suoni e anche di silenzi questa volta avvolgenti e purtroppo strazianti. Questa sera vogliamo “usare” il suono che si fa rumore, anche fastidioso, poco armonico ma dirompente e “vivo’’.

La guerra, le guerre, il massacro, lo sterminio di un popolo, la funesta macchina della guerra non ci appartengono. Come dice padre Alex Zanotelli, la guerra non può essere normalità, il suono lugubre delle bombe non può essere normalità, la fame di innocenti, silenziosa, non può essere normalità, l’odio non può essere normalità, la morte non può essere normalità. Fame concreta, bambini ridotti in fin di vita per mancanza “sistematica’’ di cibo … ma veramente vogliamo credere che questo sia il futuro, che questo sia il comodo e accogliente “modello occidentale’’ di cui ancora, nonostante tutto, ci vantiamo? Muoiono di fame in un mondo affamato di umano e di umanità».

«La sproporzione della reazione di Israele ai fatti del 7 ottobre non ha giustificazioni -ha detto Elisabetta Montagni- uno Stato democratico esercita il suo diritto alla legittima difesa nel rispetto di limiti e proporzioni, oltre i quali finisce la logica della guerra e inizia quella della disumanità: la fame a Gaza non è conseguenza della guerra ma è un’arma usata deliberatamente per sterminare un popolo. Che cosa possiamo fare noi cittadine e cittadini riuniti qui oggi per Gaza? Possiamo dire a chi ci governa che non si tratta di prendere una parte, si tratta di impedire uno sterminio.

Possiamo chiedere all’Europa, attraverso il nostro governo e i nostri parlamentari di intervenire direttamente con un piano di aiuti immediato per sfamare Gaza. Possiamo chiedere ai consigli comunali e alle parrocchie che si facciano portavoce di questa richiesta. Bisogna fermare lo sterminio per fame. E possiamo anche non fermarci qui. Possiamo proporre azioni o idee che ricordino al nostro governo e all’Europa il loro ruolo nella difesa dei diritti umani e l’inutilità del riarmo. Sappiamo che la nostra amministrazione comunale ha a cuore il tema della pace. Forse possiamo individuare in una apposita riunione altre iniziative possibili e coinvolgere altri soggetti. Con la consapevolezza che attraverso la partecipazione salvaguardiamo anche un altro principio che caratterizza l’Europa e il nostro paese: la democrazia, condizione essenziale per sventare nazionalismi poco lungimiranti e focolai di nuovi conflitti».

«Vorrei lasciarvi quattro telegrammi -ha detto il parroco don Silvello- in ogni telegramma c’è una parola e ogni parola è veramente preziosa. Il primo telegramma è grazie, grazie agli organizzatori, grazie a voi qui presenti perché oggi è necessario metterci la faccia. Grazie perché ce la mettete. Secondo telegramma: sogno. Martin Luther King ricordava “Io ho un sogno”. Credo che stasera indipendentemente dalle fedi o dalle tradizioni o dalla cultura di ciascuno, possiamo accogliere le parole di papa Leone; una pace disarmata e disarmante.

È un’affermazione straordinaria da fare propria al sorgere di ogni giorno. Nella Bibbia c’è una frase: forgeranno le loro lance in falci per mietere il grano. Questo è il sogno. La pace ha bisogno di quattro dimensioni fondamentali: la terra. No a ogni forma neppure pensata di deportazione. Non si può deportare l’uomo dalla sua terra. La pace ha bisogno di giustizia. La Bibbia: non si eserciranno più nell’arte della guerra. La pace ha bisogno di lavoro. Perché è la dimensione fondamentale dell’uomo. No a ogni forma di schiavitù. E la pace per essere vera ha bisogno di pane. Il pane, ricorda la Scrittura, dà all’uomo il vigore, e il vigore è la vita. P

rivare l’umanità, privare i bambini, privare i vecchi di terra, giustizia, lavoro e pane è perdere l’umanità. Infine, campana: questa sera non faccio suonare le campane ma faccio suonare “la” campana. Tra poco suonerà la campana a morto, perché questo diventi un momento di preghiera per chi è credente e di riflessione per chi non lo è. Un monito. Diventi un momento di silenzio, perché nel silenzio entra il rumore più vero, al quale invito a partecipare con tutto il rumore dopo aver ascoltato “un” rumore: il rumore di tutti i morti per fame. A questo diamo voce con la campana a morto. Perché, ve lo prometto, suonerò le campane a festa il giorno in cui l’Italia riconoscerà la terra di Palestina».

A seguire il campanile di porta San Michele ha suonato a morto per diversi minuti.

«Vi ringraziamo dal cuore, un abbraccio a tutte le persone che hanno accolto questa iniziativa e sono venuti qui -ha detto Fatima Sudani in rappresentanza della comunità islamica di Riva del Garda- il popolo palestinese è da più di settant’anni che sta soffrendo, ma quello che sta vivendo negli ultimi mesi è una catastrofe. Siamo qui per dire al nostro Governo basta, basta sostenere il regime criminale di Netanyahu, basta finanziare l’esercito israeliano, questo è l’unico modo per fermare questa guerra. Il popolo palestinese è oppresso e occupato e secondo le regole internazionali ha il diritto di difendersi. Quindi basta sostegno al regime di Netanyahu, assassino criminale che uccide i bambini in una guerra tra un esercito e delle persone civili. Ma in quest’epoca di diritti umani, i palestinesi ce li hanno anche loro i diritti umani? Sono anche loro esseri umani, anche loro hanno diritto alla vita».

A seguire si è formato un lungo e rumoroso corteo che è sceso in piazza Garibaldi e percorrendo via Gazzoletti ha raggiunto piazza Tre Novembre fermandosi davanti ai portici del municipio, dove si sono tenuti gli interventi del sindaco Alessio Zanoni e della consigliera provinciale Michela Calzà.

«Grazie della vostra presenza -ha detto i sindaco- grazie al mondo delle associazioni che hanno saputo cogliere da subito l’appello giunto da un gruppo di intellettuali guidati dal prof. Montanari. Grazie per questo momento, che è condiviso con tutte le amministrazioni dell’Alto Garda e Ledro, e questo è un segno importante. C’è anche la nostra Parrocchia e a Trento l’iniziativa è sostenuta dall’Arcidiocesi. Mi rivolgo in modo speciale ai fratelli palestinesi: oggi è il momento più difficile per un sindaco per prendere la parola. Un sindaco indossa la fascia tricolore, ed è difficile oggi indossare questa fascia senza pensare alla vergogna di un Governo che non riconosce lo Stato di Palestina. Nell’arco di un impegno politico sono molte le contraddizioni e tante volte prevale la realpolitik, ma qui siamo oltre ogni limite.

Quando un ragazzo ti ferma e ti chiede: spiegami la differenza tra un lager e com’è ridotta ora la Striscia di Gaza, è difficile distinguere quello che è successo in passato da quello che sta succedendo ora. La storia non insegna mai: giusto ottant’anni fa in queste vie e in queste piazze si combatteva la battaglia per la liberazione dal nazifascismo, e ci si chiede cosa sia rimasto oggi nelle nostre istituzioni di quello spirito di allora. Tocca a noi ricostruirlo, pezzo per pezzo. Tocca a noi perché le istituzioni senza le persone sono vuote. Grazie ancora della vostra presenza che ci scalda il cuore e ci dà la forza di guarda avanti con speranza».

«Sono felice di vedere la risposta civile e democratica di questa piazza -ha detto Michela Calzà- che non conosce le differenze tra i popoli e che si unisce a gridare pace e a chiedere il riconoscimento dello Stato palestinese. Il diritto delle nostre sorelle e dei nostri fratelli di vivere in pace e di far crescere i bambini, perché non si muoia più di fame oltre che di bombe.

Dal valico di Rafah non si passa ormai da più di un anno, le delegazioni parlamentari delle opposizioni hanno cercato di accompagnare i convogli con gli aiuti umanitari fermi al confine perché passassero e la popolazione potesse finalmente essere sfamata, ma nonostante tutto il Governo italiano è ancora fermo, nonostante le piazze che si sono riunite in questi mesi, dove la voce del popolo italiano ha fatto capire chiaramente il proprio volere, cioè riconoscere lo Stato di Palestina, serve che i palestinesi possano tornare a vivere nel proprio Stato nella loro terra».

In seguito si è formato un corteo spontaneo di persone che ha ripercorso diverse vie del centro.