COMUNE LAVIS (TN) * DECORO URBANO: «APERTA LA NUOVA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA IN VIA FILZI, COSTO 150 MILA EURO»

08.33 - martedì 14 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È stata recentemente aperta la nuova isola ecologica interrata in via Filzi a Lavis. La precedente isola, con bidoni classici, era piuttosto impattante e peggiorava il “colpo d’occhio” del centro storico. L’isola interrata è stata realizzata con risorse ottenute grazie a un progetto di Asia a valere sul Pnrr – per quanto riguarda la parte impiantistica – e con risorse comunali per gli scavi e l’approntamento: il tutto per un totale di circa 150mila euro. Si tratta della terza isola interrata – le altre due sono in piazza Loreto e in piazza Caduti di tutte le Guerre – realizzata a Lavis in collaborazione con l’ente gestore della raccolta Asia.

L’attivazione della nuova isola interrata ha portato con se anche la dismissione di quella predisposta provvisoriamente, durante i lavori, in via Sant’Udalrico. La spesa, spiega l’amministrazione comunale, va considerata come un vero e proprio investimento in decoro urbano, in valore paesaggistico oltre che ambientale. I dati confermano infatti che la nuova metodologia riduce sensibilmente il fenomeno degli abbandoni e lo sporco e migliora la qualità della differenziata.