COMUNE DI VALLARSA (TN) * ALLARGAMENTO CORRIDOIO EST: SINDACO COSTA, «LETTERA DI PROTESTA, NON VENGA STRUMENTALIZZATA LA MIA SCELTA DI NON FIRMARE»

20.46 - sabato 2 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Cari Consiglieri Comunali e vallarseri, vorrei spiegare il motivo della non sottoscrizione della recente lettera di protesta sull’allargamento del corridoio di accesso est, con il possibile collegamento dell’A31 a Rovereto Sud, la cui stesura è stata ideata in ambienti politici trentini, senza alcuna richiesta di partecipazione da parte nostra.

Prima di tutto, la lettera è stata diffusa in modo inadeguato, arrivando tramite canali non istituzionali e senza il tempo necessario per valutarla con attenzione, essendo stata richiesta la firma da un giorno all’altro. Per una questione così rilevante, credo sia indispensabile adottare un approccio più strutturato e rispettoso dei tempi decisionali.

Inoltre, il contenuto della lettera va ben oltre una semplice dichiarazione di contrarietà, che il Comune di Vallarsa ha già espresso con chiarezza e in modo ufficiale in varie occasioni, supportato anche da una consultazione popolare nelle Valli del Leno.

Purtroppo, rilevo come spesso temi divisivi come questo siano affrontati in modo eccessivamente strumentale da entrambe le parti, distogliendo l’attenzione dalle esigenze reali dei cittadini. In questo caso, la lettera contiene elementi che non condivido, tra cui la denigrazione del lavoro di colleghi amministratori, con i quali manteniamo rapporti improntati al rispetto, e un’espressione di contrarietà totale che, a mio avviso, esula dalle nostre competenze territoriali deliberate dal Consiglio comunale più volte. Chiedo quindi che la scelta di non firmare non venga strumentalizzata.

Il Consiglio comunale di Vallarsa si è già espresso all’unanimità contro la realizzazione dell’A31 con sbocco a Rovereto Sud e passaggio per le Valli del Leno, e io stesso, così come i miei predecessori, ho portato più volte questa volontà nelle sedi istituzionali competenti.

Resto fermo nella mia posizione e continuerò a difendere l’interesse della gente di Vallarsa nei modi che ritengo più adeguati e proficui. Ribadisco il mio impegno a tutelare gli interessi della comunità di Vallarsa in modo costruttivo. È fondamentale che la nostra contrarietà al passaggio nelle Valli del Leno non precluda un confronto sincero con la Provincia di Trento sulle necessità del nostro territorio.

Il Sindaco

Luca Costa