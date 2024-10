COMUNE DI TRENTO * “VOLONTARI PER SPORT”: «CERELLA E RUSSO DIALOGHERANNO CON IL SINDACO IANESELLI, SALA DEPERO (11/10 – 10.00)»

14.30 - martedì 8 ottobre 2024

“Volontari per sport”, Bruno Cerella e Clemente Russo dialogano con il sindaco Franco Ianeselli. L’ex cestista e l’ex pugile protagonisti dell’incontro moderato dal giornalista Arrigoni.

Un ex cestista, Bruno Cerella, che in carriera ha vinto coppe e scudetti, e un ex pugile, Clemente Russo, medaglia olimpica e plurivincitore ai Mondiali della sua categoria, dialogheranno venerdì 11 ottobre (ore 10, sala Depero) con il sindaco Franco Ianeselli sul tema “Volontari per sport”. A moderare l’incontro, inserito nel calendario del Festival dello Sport, sarà il giornalista della Gazzetta dello Sport Claudio Arrigoni.

Oltre ad essere stati grandi campioni nelle rispettive discipline, Cerella e Russo hanno in comune l’impegno nel volontariato. Cerella dal 2013 sostiene Slums Dunk, un progetto il cui nome gioca sulle parole Slam Dunk (schiacciata) e Slum (baraccopoli). Con Slum Dunk, Cerella ha costruito un primo campo di pallacanestro nella baraccopoli di Mathare a Nairobi (Kenya) attorno al quale è nata una scuola di minibasket che coinvolge 100 ragazzi. Da quel nucleo iniziale si sono sviluppate altre 10 scuole informali in diverse località del Kenia con il coinvolgimento di circa mille ragazzi Under 15. Sono in corso iniziative analoghe anche in Cambogia, Zambia, Argentina e in Italia. Personaggio televisivo oltre che ex pugile, Clemente Russo è da sempre impegnato in iniziative di solidarietà e di promozione del benessere dei giovani attraverso lo sport.