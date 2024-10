COMUNE DI TRENTO * VISITE ISTITUZIONALI: “ INCONTRO TRA IL SINDACO E IL NUOVO QUESTORE MANCINI, IANESELLI: ‘ASSICURIAMO PIENA COLLABORAZIONE’ “

15.36 - mercoledì 2 ottobre 2024

Incontro tra il sindaco e il nuovo Questore a Palazzo Geremia

Ianeselli: “Assicuriamo piena collaborazione all’autorità di pubblica sicurezza”.

Il nuovo Questore Fabrizio Mancini ha incontrato oggi a Palazzo Geremia il sindaco Franco Ianeselli. Già a capo del Servizio immigrazione presso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell’Interno, Mancini succede a Maurizio Improta, che ha guidato la Questura di Trento negli ultimi due anni. “Ho avuto un’accoglienza ottima, le prime impressioni della città sono molto positive. Spero di essere all’altezza delle aspettative – ha affermato Mancini durante il colloquio – So che questa è una città ai primi posti in tutti i campi. Certo, ci sono delle problematiche, ma io ritengo che si possano affrontare mettendoci il dovuto impegno e cercando il supporto di tutti, perché da soli non si va da nessuna parte”.

Dopo aver dato il benvenuto al Questore, Ianeselli si è soffermato sulle criticità dei mesi scorsi: “I furti nei negozi e le tensioni nel quartiere delle Albere hanno creato allarme tra i cittadini – ha esordito il sindaco – Alla base di questi episodi c’è in molti casi l’allargarsi del disagio sociale, evidente nell’aumento degli utenti della mensa del Punto d’Incontro e delle persone che dormono in strada. Continueremo ad assicurare piena collaborazione all’autorità di pubblica sicurezza affrontando gli innegabili aspetti riguardanti l’ordine pubblico insieme a quelli sociali. L’Amministrazione comunale sarà un interlocutore attento e sempre pronto a fare la propria parte”.