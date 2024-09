COMUNE DI TRENTO * VIOLAZIONE NORME PLATEATICI E INQUINAMENTO ACUSTICO: «CHIUSO PER 10 GIORNI IL BAR “DOLCE VITA“ DI VIA BELENZANI»

14.01 - venerdì 13 settembre 2024

Chiuso per 10 giorni il bar Dolce Vita di via Belenzani

Da oggi e per dieci giorni consecutivi il bar Dolce Vita di via Belenzani dovrà chiudere. Un’ordinanza del Comune ha sospeso infatti “il titolo abitativo per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande” vietando dunque l’apertura al pubblico. L’ordinanza prende atto della sentenza con cui il giudice del Tar di Trento si è espresso sul ricorso presentato dalla titolare del bar contro il provvedimento di chiusura di 15 giorni emesso dal Comune il 10 luglio scorso: il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la competenza è del giudice ordinario.

Da oggi l’ordinanza di chiusura del bar Dolce Vita è dunque di nuovo efficace per i restanti 10 giorni (per cinque giorni il locale era stato già chiuso) stabiliti dall’ordinanza di luglio, emessa in seguito alla violazione delle norme sui plateatici e sull’inquinamento acustico.