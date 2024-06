COMUNE DI TRENTO * VIGILIANE: «DIVIETO VENDITA NOTTURNA BEVANDE IN VETRO E LATTINE, IL PROVVEDIMENTO IN VIGORE DAL 21 AL 26/6 »

16.38 - giovedì 20 giugno 2024

Vigiliane, divieto di vendita notturna di bevande in contenitori di vetro e lattine. Il provvedimento sarà in vigore da domani al 26 giugno, dalle 20.30 alle 3 in centro storico, alle Albere, in alcune piazze, in alcuni parchi e in viale Trieste.

Il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un’ordinanza urgente per le “Feste Vigiliane edizione 2024” e per gli altri eventi previsti da domani al 26 giugno. Il provvedimento è operativo di notte (dalle 20.30 alle 3 del giorno seguente) e prevede il divieto di vendita per asporto di bevande di ogni specie (alcoliche e non) in contenitori chiusi (bottiglie, lattine ecc.) e in contenitori di vetro.

Ai pubblici esercizi e agli altri esercizi autorizzati, anche temporaneamente, a tali attività è inoltre posto divieto di somministrazione di bevande di ogni specie (alcoliche e non) negli spazi esterni ai medesimi, diversi dai plateatici concessi, in contenitori di vetro e latta all’interno delle seguenti vie: nel centro storico cittadino (ossia nell’area ricompresa tra via Torre Vanga tra piazza L. da Vinci e via Pozzo, piazza Dante, via Dogana, via Romagnosi, piazza Sanzio, via Manzoni, Largo Nazario Sauro, via San Martino, via Torre d’Augusto, via B. Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, largo P. Nuova, via S. F. d’Assisi, largo Pigarelli, via Barbacovi tra largo Pigarelli e via B. Acqui, via Piave, via Santa Croce, via Madruzzo, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci); piazza di Fiera; piazza Mostra; piazza S. M. Maggiore; Quartiere “Le Albere” (ossia l’area ricompresa nelle vie Corso del Lavoro e Scienza, via M. Baldo, via Sanseverino tra via Monte Baldo e corso del Lavoro e della Scienza); parco Fratelli Michelin; giardini di piazza Dante; piazza Piedicastello; parco Solženicyn; viale Trieste; parco Duca d’Aosta.

L’inosservanza del presente provvedimento comporta la segnalazione all’autorità giudiziaria e una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 534 euro con possibilità di pagamento in misura ridotta.