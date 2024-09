COMUNE DI TRENTO * TERRITORIO: SINDACO IANESELLI, «IL COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA SARÀ A CADENZA QUINDICINALE»

13.02 - giovedì 12 settembre 2024

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza sarà a cadenza quindicinale. Il sindaco: “Il tema sicurezza non può essere affrontato in modo occasionale. Per risolvere i problemi, sono necessari un approccio sistematico e strategie condivise”.

D’intesa con il Commissario di Governo Giuseppe Petronzi, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica non sarà più un appuntamento episodico, da convocare in occasione di grandi eventi o di emergenze di varia natura, ma diventa un appuntamento fisso a cadenza quindicinale. “Ringrazio il Commissario di Governo Petronzi per questa decisione – dichiara Ianeselli – Nel Cosp sono rappresentate tutte le istituzioni: oltre al Commissario di Governo, ci sono il Questore, il sindaco, il presidente della Provincia, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per affrontare i problemi in modo costruttivo ed evitare sterili strumentalizzazioni, utili ad alzare polveroni ma non a trovare soluzioni, credo che ogni questione vada affrontata non in modo occasionale, ma con un approccio sistematico e approfondendo tutti i diversi aspetti”. R

iguardo in particolare al tema sicurezza, il sindaco aggiunge: “Ogni episodio va valutato per quello che è: come un problema che è senz’altro anche di ordine pubblico ma che, molto spesso, è favorito da una situazione di marginalità complicata da alcolismo e dipendenze. Se vogliamo provare a cercare una soluzione, è di tutto questo che dobbiamo parlare, mettendo in campo, ognuno per quanto riguarda la propria competenza, i servizi e le risorse a disposizione, o, se necessario, tutte le nuove iniziative che saranno necessarie. Serve condivisione non solo nel prendere atto dei problemi, ma anche nell’elaborazione di una strategia per affrontarli”.