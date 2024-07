COMUNE DI TRENTO * “SPORT NEL VERDE”: «TANTE LE DISCIPLINE PER LA PROSSIMA SETTIMANA, EVENTI ANNULLATI IN CASO DI MALTEMPO »

14.14 - venerdì 5 luglio 2024

Sport nel verde”, tante le discipline per la prossima settimana. Partecipazione gratuita e senza prenotazione, eventi annullati in caso di maltempo.

Proseguono gli appuntamenti di “Sport nel verde”, l’iniziativa che per tutta l’estate offrirà la possibilità di praticare gratuitamente diverse tipologie di sport nei parchi e nei giardini cittadini.

Si comincia martedì 9 luglio alle 9 al Giardino Solženicyn (ex giardino Santa Chiara) dove gli over 65 potranno cimentarsi in una lezione da un’ora di tai chi – meditazione in movimento, tenuta dalla cooperativa Kaleidoscopio. Quasi in contemporanea, dalle 9 alle 11, i bambini potranno divertirsi provando i roller al parco Maso Ginocchio, un’esperienza offerta da Sport senza frontiere Trentino e associazione Crs. Per partecipare è richiesta la prenotazione al link https://forms.gle/BrtbJAdGkrXuQtX68. Gli istruttori forniranno i roller (misura massima a disposizione numero 40), le protezioni e i caschetti, ma si consiglia di portare l’attrezzatura da casa qualora disponibile. Alle 18 al giardino Ravina Itea le ragazze potranno infine mettersi in gioco con un allenamento di pallacanestro organizzato dall’associazione G. S. Belvedere.

Mercoledì 10 dalle 10 alle 12 all’impianto sportivo “La Roccia” i bambini dai 3 ai 10 anni potranno cavalcare i pony per una lezione di equitazione, mentre dalle 16 alle 17 bambini e adolescenti potranno ritrovarsi al parco delle Albere per una lezione di kung fu vietnamita (qwan ki do) con l’associazione Rén, che dalle 17.30 alle 18.30 aspetterà adulti e over 65 al giardino Massimiliano I d’Asburgo (ex Braille) per l’incontro di ginnastica morbida con l’ausilio di elastici. La giornata si concluderà con l’incontro di scacchi aperto a tutti organizzato dall’Unione scacchistica trentina dalle 18 alle 20 al Giardino Maria Teresa d’Asburgo (ex Giardino della Clarina).

Si prosegue giovedì 11 dalle 10 alle 12 all’impianto sportivo “La Roccia” per una seconda lezione di equitazione con i pony dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni, mentre dalle 18 alle 19.30 le ragazze potranno divertirsi giocando a pallacanestro al giardino Ravina Itea.

Gli appuntamenti continueranno anche nel fine settimana. Venerdì 12 dalle 18 alle 20 gli studenti universitari potranno cimentarsi nel gioco degli scacchi al parco delle Albere, mentre sabato 13 dalle 10 alle 12 i bambini potranno provare il ping pong al giardino Maso Smalz con Sport senza frontiere Trentino e gli adulti il movimento bioenergetico al parco delle Albere insieme all’associazione Laboratorio di educazione al dialogo.

Per partecipare agli incontri non è richiesta alcuna prenotazione – a eccezione dell’appuntamento di martedì 9 sui roller – sarà sufficiente presentarsi agli incontri indossando abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. In caso di maltempo le iniziative vengono automaticamente annullate.

Per restare sempre aggiornati o conoscere ulteriori dettagli, è possibile consultare l’area tematica dedicata allo sport all’interno del sito comunale.