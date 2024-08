COMUNE DI TRENTO * “SORVEGLIANZA SCOLASTICA”: «LE DOMANDE ENTRO VENERDÌ 6 SETTEMBRE, CONTRIBUTO DI 4 EURO A PRESENZA»

09.48 - mercoledì 28 agosto 2024

“Sorveglianza scolastica”, il Comune cerca volontari. Domande entro venerdì 6 settembre, contributo di 4 euro a presenza

Mancano pochi giorni all’inizio della scuola e anche quest’anno l’Amministrazione cerca volontari per il servizio di “sorveglianza scolastica” che verrà svolto vicino alle scuole primarie per permettere ai bambini di attraversare la strada in sicurezza durante l’orario di entrata e di uscita dagli istituti.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con sede a Trento, le cui attività si svolgano prevalentemente all’interno del Comune, hanno tempo fino a venerdì 6 settembre per inviare la propria domanda.

Il modulo, disponibile sul sito del Comune nella pagina “Avvisi e news” della Polizia locale, può essere consegnato a mano al Nucleo front office della Polizia locale in via Maccani 148 oppure spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o ancora inoltrato tramite pec all’indirizzo polizia.locale@pec.comune.trento.it.

Il servizio di vigilanza scolastica dovrà essere svolto per l’intero anno scolastico, per cinque giorni a settimana, garantendo la presenza giornaliera di un volontario per ciascuna postazione almeno 25 minuti prima dell’inizio delle lezioni e 5 minuti dopo, per quanto concerne l’entrata, e almeno 5 minuti prima della fine delle lezioni e almeno 20 minuti dopo, per quanto riguarda l’uscita. Nel caso in cui il volontario individuato non possa essere presente per svolgere il turno prestabilito, l’associazione dovrà provvedere alla sua sostituzione garantendo così la continuità del servizio. Per ogni presenza sarà garantito all’associazione un importo forfettario pari a 4 euro, erogato a copertura delle spese di trasporto, segreteria e organizzazione. Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito del Comune.