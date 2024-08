COMUNE DI TRENTO * SICUREZZA: «POTENZIATO IL PRESIDIO DELLA POLIZIA LOCALE IN LARGO MEDAGLIE D’ORO»

12.00 - venerdì 9 agosto 2024

Potenziato il presidio della polizia locale in Largo Medaglie d’oro. Ieri mattina la Consigliera delegata Silvia Zanetti ha fatto un sopralluogo nella zona tra Largo Medaglie d’oro e la parrocchia di Sant’Antonio insieme a Mario Paolo Papa, referente del gruppo di controllo di vicinato attivo nel quartiere della Bolghera.

Monitorata da tempo, la zona presenta alcune criticità che hanno indotto il comandante della polizia locale Alberto Adami a disporre il potenziamento del presidio del territorio in Largo Medaglie d’oro: già da domani in alcune fasce orarie sarà presente un agente della polizia locale che potrà essere anche un riferimento per le segnalazioni dei cittadini. Pure per quanto riguarda la situazione del sagrato della chiesa, tema di cui già si è dibattuto in consiglio comunale, è in corso un confronto con la parrocchia per valutare le ulteriori iniziative da adottare.