COMUNE DI TRENTO * SCUOLE INFANZIA: «SERVIZIO DI RISTORAZIONE, DA 1 A 4 IL VOTO MEDIO È DI 3,4»

10.34 - mercoledì 19 giugno 2024

Il servizio di ristorazione delle scuole dell’infanzia del Comune promosso a pieni voti. Da 1 a 4 il voto medio è di 3,4; più del 70 per cento le famiglie che hanno risposto. Tra gli aspetti maggiormente soddisfacenti quelli riguardanti la disponibilità

e l’assistenza degli uffici comunali e la digitalizzazione delle informazioni.

È stata per la prima volta proposta l’indagine annuale sulla soddisfazione delle famiglie nei confronti del servizio di ristorazione delle scuole dell’infanzia provinciali aventi sede nel Comune di Trento. Nel mese di maggio, ogni famiglia iscritta ad una delle 22 scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale è stata invitata a partecipare all’indagine. Il campione di riferimento è costituito dai 1.486 nuclei familiari dei bambini frequentanti nel periodo di raccolta dei questionari e di quelli che, pur avendo concluso anticipatamente il ciclo di istruzione, hanno comunque frequentato per un periodo le stesse. Sono stati esclusi dalla rilevazione i bambini che, per le più varie motivazioni, risultano affidati a centri di accoglienza, cooperative sociali o associazioni. Hanno partecipato 1.100 famiglie. Il tasso di risposta è pari al 74%.

L’indagine ha riguardato vari aspetti legati al servizio, passando dal livello di soddisfazione delle informazioni rese agli utenti dello stesso fino ad arrivare alla valutazione complessiva del pasto. Emerge soddisfazione su tutti gli aspetti oggetto dell’indagine: la soddisfazione media complessiva (in una scala da 1 a 4) è pari a 3,4 e ciò denota un’alta qualità del servizio offerto.

Considerando le risposte in termini di soddisfazione media gli aspetti che risultano tra i più apprezzati sono la disponibilità ed assistenza prestata da parte degli uffici comunali (3,6) e la digitalizzazione delle informazioni (3,5). Maggiormente critico risulta invece l’indicatore relativo al livello di soddisfazione delle informazioni presenti sul sito internet istituzionale del Comune di Trento (3,2). Complessivamente il servizio in generale è comunque molto apprezzato. Il livello di tutti gli indicatori è superiore a 3 compresi anche quelli che si riferiscono alla varietà dei cibi proposti (3,3), alla qualità dei cibi proposti (3,4) ed al servizio generalmente reso (3,4).

Il livello degli indicatori di soddisfazione si rispecchia nell’analisi delle osservazioni e dei suggerimenti che i partecipanti all’indagine hanno potuto fornire al fine di cogliere gli aspetti ritenuti dalle singole famiglie meno soddisfacenti. Nella maggior parte dei casi sono state poste all’attenzione dell’Amministrazione la poca sinteticità delle informazioni presenti sul sito internet istituzionale e la carenza di varietà dei pasti.

Quanto al primo aspetto il Servizio Servizi all’infanzia e istruzione si impegnerà ad adottare misure correttive volte sia a rendere le informazioni maggiormente fruibili e, soprattutto, maggiormente sintetizzate per le famiglie.

In merito alla varietà dei cibi proposti il Servizio Servizi all’infanzia e istruzione introdurrà per il prossimo anno scolastico 2024/2025 un menù unico prestabilito in rotazione su 5 settimane per stagionalità per tutte le scuole dell’infanzia. Tale scelta è stata condivisa con i partecipanti all’indagine i quali su un totale di 1.100 hanno risposto positivamente in 805 (73,20 per cento). La scelta di introdurre un menù unico, oltre che a garantire a tutti i bambini e le bambine frequentanti le scuole dell’infanzia provinciali aventi sede nel Comune di Trento lo stesso livello qualitativo del servizio di ristorazione, rende possibile conoscere anticipatamente il menù previsto per l’intero anno scolastico. Renderà anche possibile una migliore programmazione e razionalizzazione degli approvvigionamenti dei generi alimentari nonché una maggiore riduzione degli sprechi alimentari. Si riuscirà infine già a raccogliere alcuni preziosi suggerimenti pervenuti i quali proponevano di rendere noto, attraverso l’app utilizzata per la gestione del profilo virtuale, giorno per giorno il menù previsto per la singola giornata.

Confidando di mantenere anche per il futuro l’alto livello di soddisfazione riscontrato con la prima indagine annuale sulla soddisfazione del servizio di ristorazione si utilizzeranno le ulteriori osservazioni e suggerimenti al fine di un costante e tendenziale miglioramento del servizio offerto.