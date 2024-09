COMUNE DI TRENTO * SARDAGNA: «INAUGURAZIONE BOOKCROSSING E FESTA DEL VOLONTARIATO, SABATO 21/9»

11.49 - giovedì 19 settembre 2024

Sabato a Sardagna inaugurazione bookcrossing e Festa del volontariato. Una nuova casetta arriva in via Bucelleni grazie a un patto dei Beni comuni. Tante le iniziative previste per la Settimana del volontariato Sardagnolo.

Sabato 21 settembre dalle 12 alle 13 sarà inaugurata la postazione per lo scambio di libri, giornalini e piccoli giochi lungo il muro del Centro civico di Sardagna in via Bucelleni 1.

La proposta, realizzata nell’ambito del patto di collaborazione “Lascia un libro, prendi un libro”, è in fase di approvazione e vede firmataria l’associazione Alto Sasso di Sardagna, che si impegna a diffondere il valore della cultura attraverso i libri e a favorire la promozione della lettura nell’intera comunità, invitando i cittadini ad alimentare con nuovi libri lo scambio e a mantenere viva la casetta. L’iniziativa è inoltre un’occasione preziosa per stimolare incontri e relazioni tra residenti e fruitori dell’area verde nella quale sarà posta.

L’associazione Alto Sasso, che ha realizzato la casetta per lo scambio di libri, provvederà inoltre alla sua vigilanza e manutenzione per tutta la durata del patto di collaborazione, che avrà validità cinque anni a partire dalla data della sua sottoscrizione. La collocazione è stata concordata con il servizio Gestione fabbricati. L’inaugurazione della casetta è una delle tante iniziative in programma nell’ambito della “Settimana del volontariato Sardagnolo”, che fino al 22 settembre vedrà il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini.

Domani è prevista l’iniziativa Il Volontariato entra a scuola, una passeggiata ecologica da parte dei bambini e delle bambine della scuola primaria di Sardagna insieme all’associazione Plastic Free Trentino Alto Adige. Gli studenti raggiungeranno la località Spiazi del Bazoert, dove l’Associazione affidatari castanicoltori e i cittadini partecipanti saranno impegnati a piantumare dodici castagni donati dall’Azienda forestale Trento-Sopramonte.

Sabato 21 settembre si terrà la “Festa del volontariato”, dedicata alla cura dei beni comuni. L’evento vedrà la collaborazione di tutte le associazioni di Sardagna e di PlasticFree e comincerà con la pulizia e la manutenzione del paese. Il ritrovo dei volontari sarà alle 9.30 al campetto dell’oratorio per iscrizione, ritiro dei materiali e organizzazione dei gruppi, che saranno operativi fino alle 12. A seguire, dalle 12 alle 13 ci sarà l’inaugurazione di “Tre nuovi beni comuni a Sardagna” e, al termine, tutti i volontari potranno condividere il pranzo in compagnia all’oratorio. In caso di maltempo la Festa del Volontariato e l’inaugurazione del bookcrossing saranno rinviate a sabato 5 ottobre 2024.